На Украине брак можно будет расторгнуть онлайн

На Украине брак можно будет расторгнуть онлайн

2025-08-14T23:48:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расторжение брака на Украине будет доступно через украинское государственное приложение "Дия" к концу осени, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Развестись в "Дие" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим", - приводит слова Федорова украинское агентство УНН. По его словам, эта услуга позволит гражданам оформить развод без очередей.

