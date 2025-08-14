Рейтинг@Mail.ru
На Украине брак можно будет расторгнуть онлайн
23:48 14.08.2025
На Украине брак можно будет расторгнуть онлайн
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расторжение брака на Украине будет доступно через украинское государственное приложение "Дия" к концу осени, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Развестись в "Дие" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим", - приводит слова Федорова украинское агентство УНН. По его словам, эта услуга позволит гражданам оформить развод без очередей.
украина, михаил федоров
Украина, Михаил Федоров
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Расторжение брака на Украине будет доступно через украинское государственное приложение "Дия" к концу осени, сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Развестись в "Дие" можно будет осенью, я думаю, что в конце. Посмотрим, работаем над этим", - приводит слова Федорова украинское агентство УНН.
По его словам, эта услуга позволит гражданам оформить развод без очередей.
Украина Михаил Федоров
 
 
