Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035390515.html
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине
Примеров демонстрации нацистской символики на Украине больше, чем во всем мире, вместе взятом, при этом европейцы предпочитают молчать о таких случаях, заявил в РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:11:00+03:00
2025-08-14T20:11:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
макс корж
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
ГААГА, 14 авг – РИА Новости. Примеров демонстрации нацистской символики на Украине больше, чем во всем мире, вместе взятом, при этом европейцы предпочитают молчать о таких случаях, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. По его словам, Польша должна реагировать на подобные вещи очень решительно, просто высылая таких людей из страны. "Это типичный случай когнитивного диссонанса в официальной интерпретации. От нас ожидают, чтобы мы верили в то, что на Украине нет серьёзной проблемы нацизма, но в то же время именно на Украине наблюдается больше явных примеров ношения и демонстрации нацистской символики, чем во всём остальном мире вместе взятом", - считает де Гроот. По его словам, в Европе не отрицают историю, связанную с украинским национализмом, но никогда и не говорят о ней. "Здесь есть противоречие: украинцы в настоящем всё ещё придерживаются правоты действий ОУН-б*, но европейцы справляются с этим противоречием, просто игнорируя его. Я также не вижу никакой критики ультранационализма, нацизма Украины в данный момент", - отметил в беседе с агентством представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках.* террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20250509/kanada-2016008049.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026429151.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, макс корж, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Макс Корж, Украинская повстанческая армия
В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине

AFVN: на Украине больше примеров демонстрации нацистской символики, чем где-либо

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 14 авг – РИА Новости. Примеров демонстрации нацистской символики на Украине больше, чем во всем мире, вместе взятом, при этом европейцы предпочитают молчать о таких случаях, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. По его словам, Польша должна реагировать на подобные вещи очень решительно, просто высылая таких людей из страны.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Нидерландах высказались о ситуации с украинским нацистом в Канаде
9 мая, 12:35
"Это типичный случай когнитивного диссонанса в официальной интерпретации. От нас ожидают, чтобы мы верили в то, что на Украине нет серьёзной проблемы нацизма, но в то же время именно на Украине наблюдается больше явных примеров ношения и демонстрации нацистской символики, чем во всём остальном мире вместе взятом", - считает де Гроот.
По его словам, в Европе не отрицают историю, связанную с украинским национализмом, но никогда и не говорят о ней.
"Здесь есть противоречие: украинцы в настоящем всё ещё придерживаются правоты действий ОУН-б*, но европейцы справляются с этим противоречием, просто игнорируя его. Я также не вижу никакой критики ультранационализма, нацизма Украины в данный момент", - отметил в беседе с агентством представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов.
Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках.
* террористические организации, запрещенные в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Украине продают одежду с фашистской символикой
1 июля, 06:18
 
В миреУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийМакс КоржУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала