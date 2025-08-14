https://ria.ru/20250814/ukraina-2035390515.html

В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине

В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине

В Нидерландах рассказали о демонстрации нацистской символики на Украине

14.08.2025

ГААГА, 14 авг – РИА Новости. Примеров демонстрации нацистской символики на Украине больше, чем во всем мире, вместе взятом, при этом европейцы предпочитают молчать о таких случаях, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. По его словам, Польша должна реагировать на подобные вещи очень решительно, просто высылая таких людей из страны. "Это типичный случай когнитивного диссонанса в официальной интерпретации. От нас ожидают, чтобы мы верили в то, что на Украине нет серьёзной проблемы нацизма, но в то же время именно на Украине наблюдается больше явных примеров ношения и демонстрации нацистской символики, чем во всём остальном мире вместе взятом", - считает де Гроот. По его словам, в Европе не отрицают историю, связанную с украинским национализмом, но никогда и не говорят о ней. "Здесь есть противоречие: украинцы в настоящем всё ещё придерживаются правоты действий ОУН-б*, но европейцы справляются с этим противоречием, просто игнорируя его. Я также не вижу никакой критики ультранационализма, нацизма Украины в данный момент", - отметил в беседе с агентством представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках.* террористические организации, запрещенные в России.

