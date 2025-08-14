https://ria.ru/20250814/ukraina-2035337679.html

Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои

Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои

Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны.

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны. В четверг на сайте министерства был размещен указ, согласно которому Одесса и еще более 100 населенных пунктов Одесской области обозначены как населенные пункты, где "ведутся или велись боевые действия". Согласно украинскому законодательству, теперь в Одесской области может быть открыта военная администрация, обеспечивающая координацию органов власти и вооруженных сил, поддерживающая общественный порядок и организовывающая эвакуацию жителей. Одесская область расположена на юго-западе Украины. К востоку от нее расположена Николаевская область, еще восточнее - Херсонская область, часть которой контролируют украинские воска.

