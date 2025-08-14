https://ria.ru/20250814/ukraina-2035337679.html
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои - РИА Новости, 14.08.2025
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои
Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:40:00+03:00
2025-08-14T17:40:00+03:00
2025-08-14T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесса
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны. В четверг на сайте министерства был размещен указ, согласно которому Одесса и еще более 100 населенных пунктов Одесской области обозначены как населенные пункты, где "ведутся или велись боевые действия". Согласно украинскому законодательству, теперь в Одесской области может быть открыта военная администрация, обеспечивающая координацию органов власти и вооруженных сил, поддерживающая общественный порядок и организовывающая эвакуацию жителей. Одесская область расположена на юго-западе Украины. К востоку от нее расположена Николаевская область, еще восточнее - Херсонская область, часть которой контролируют украинские воска.
https://ria.ru/20250808/odessa-2034070815.html
одесская область
украина
одесса
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, одесса, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса, Киев
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои
Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти бои