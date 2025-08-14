Рейтинг@Mail.ru
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 14.08.2025
Киев включил Одесскую область в список территорий, где могут идти бои
Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны. В четверг на сайте министерства был размещен указ, согласно которому Одесса и еще более 100 населенных пунктов Одесской области обозначены как населенные пункты, где "ведутся или велись боевые действия". Согласно украинскому законодательству, теперь в Одесской области может быть открыта военная администрация, обеспечивающая координацию органов власти и вооруженных сил, поддерживающая общественный порядок и организовывающая эвакуацию жителей. Одесская область расположена на юго-западе Украины. К востоку от нее расположена Николаевская область, еще восточнее - Херсонская область, часть которой контролируют украинские воска.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Украины включили Одесскую область в список территорий, где могут идти боевые действия, следует из указа министерства развития общин и территорий страны.
В четверг на сайте министерства был размещен указ, согласно которому Одесса и еще более 100 населенных пунктов Одесской области обозначены как населенные пункты, где "ведутся или велись боевые действия". Согласно украинскому законодательству, теперь в Одесской области может быть открыта военная администрация, обеспечивающая координацию органов власти и вооруженных сил, поддерживающая общественный порядок и организовывающая эвакуацию жителей.
Одесская область расположена на юго-западе Украины. К востоку от нее расположена Николаевская область, еще восточнее - Херсонская область, часть которой контролируют украинские воска.
В Одессе нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников
8 августа, 08:17
