Рубио назвал условия для достижения мира на Украине - 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 14.08.2025
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
марко рубио
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы "создать условия для этих разговоров". "Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года", - отметил глава американской дипломатии.
украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.
"Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента.
По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы "создать условия для этих разговоров".
"Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года", - отметил глава американской дипломатии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ назвали лидера, к которому Трамп прислушивается в вопросах Украины
