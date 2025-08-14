https://ria.ru/20250814/ukraina-2035323108.html

Рубио назвал условия для достижения мира на Украине

Рубио назвал условия для достижения мира на Украине - РИА Новости, 14.08.2025

Рубио назвал условия для достижения мира на Украине

Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:15:00+03:00

2025-08-14T17:15:00+03:00

2025-08-14T17:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

марко рубио

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы "создать условия для этих разговоров". "Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года", - отметил глава американской дипломатии.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035287592.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп