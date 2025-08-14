https://ria.ru/20250814/ukraina-2035323108.html
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США... РИА Новости, 14.08.2025
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Достижение мира на Украине требует обсуждения вопросов гарантий безопасности, а также территориальных споров и претензий, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио. "Чтобы достичь мира, все понимают, что нужно вести разговор о гарантиях безопасности, о территориальных спорах и претензиях — о том, за что, собственно, идёт борьба. Всё это станет частью комплексного соглашения", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на площадке госдепартамента. По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывает в первую очередь добиться прекращения огня, чтобы "создать условия для этих разговоров". "Чтобы заключить мир между Украиной и Россией, необходимо согласие обеих сторон, а война длится уже три с половиной года", - отметил глава американской дипломатии.
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
