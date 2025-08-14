https://ria.ru/20250814/ukraina-2035255949.html

Украина больше не может закрыть все бреши в обороне, пишет Mundo

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки военных и проблем с мобилизацией, недостатки в системе обороны колоссальны, пишет испанская газета Mundo. Как отмечает издание, операции российских сил выявили "сумели посеять панику в украинском тылу и выявили колоссальные недостатки в системе обороны, которая больше не способна закрыть все бреши из-за нехватки пехоты и проблем с набором личного состава". Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

