https://ria.ru/20250814/ukraina-2035255949.html
Украина больше не может закрыть все бреши в обороне, пишет Mundo
Украина больше не может закрыть все бреши в обороне, пишет Mundo - РИА Новости, 14.08.2025
Украина больше не может закрыть все бреши в обороне, пишет Mundo
Украина больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки военных и проблем с мобилизацией, недостатки в системе обороны колоссальны, пишет испанская... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:21:00+03:00
2025-08-14T14:21:00+03:00
2025-08-14T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украина больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки военных и проблем с мобилизацией, недостатки в системе обороны колоссальны, пишет испанская газета Mundo. Как отмечает издание, операции российских сил выявили "сумели посеять панику в украинском тылу и выявили колоссальные недостатки в системе обороны, которая больше не способна закрыть все бреши из-за нехватки пехоты и проблем с набором личного состава". Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250809/proval-2034278145.html
https://ria.ru/20250803/vsu-2033077832.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украина больше не может закрыть все бреши в обороне, пишет Mundo
Mundo: Киев больше не может закрыть все бреши в обороне из-за нехватки военных