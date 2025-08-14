Рейтинг@Mail.ru
На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений - РИА Новости, 14.08.2025
14:14 14.08.2025
На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений
На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений - РИА Новости, 14.08.2025
На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений
Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях. "Дала поручение минэкономики и госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, также принято решение о перезапуске конкурсов на перераспределение добычи углеводородов Межигорском и Свичанском участках. "Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила она. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений

Свириденко поручила провести аудит получивших лицензии недропользователей

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях.
"Дала поручение минэкономики и госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, также принято решение о перезапуске конкурсов на перераспределение добычи углеводородов Межигорском и Свичанском участках.
"Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила она.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
