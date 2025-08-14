На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений
Свириденко поручила провести аудит получивших лицензии недропользователей
Здание кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях.
"Дала поручение минэкономики и госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, также принято решение о перезапуске конкурсов на перераспределение добычи углеводородов Межигорском и Свичанском участках.
"Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила она.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.