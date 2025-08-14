https://ria.ru/20250814/ukraina-2035254762.html

На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений

На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений - РИА Новости, 14.08.2025

На Украине проведут аудит разработчиков стратегически важных месторождений

Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:14:00+03:00

2025-08-14T14:14:00+03:00

2025-08-14T14:15:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко поручила провести аудит недропользователей, получивших разрешения на разработку на стратегически важных месторождениях. "Дала поручение минэкономики и госгеонедра провести аудит всех недропользователей, получивших разрешения на стратегически важных месторождениях. Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, также принято решение о перезапуске конкурсов на перераспределение добычи углеводородов Межигорском и Свичанском участках. "Условия обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия. Это - выполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - отметила она. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, киев, верховная рада украины