https://ria.ru/20250814/ukraina-2035244470.html
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса - РИА Новости, 14.08.2025
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса
На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:35:00+03:00
2025-08-14T13:35:00+03:00
2025-08-14T13:35:00+03:00
в мире
украина
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954441774_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_d69f8bfa89b7983a21f2874d631cfe85.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны. "В Украине подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - Nimbus и Stratus... Это новые мутации штамма Омикрон. Всего на Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один – Nimbus", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава. По информации ведомства, за неделю – с 4 по 10 августа – на Украине подтверждено почти 1,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.
https://ria.ru/20250812/koronavirus-2034857681.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954441774_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_54c5358c93e05f0bc86df8fcf795df92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, коронавирус covid-19
В мире, Украина, Коронавирус COVID-19
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса
На Украине выявили первые случаи заражения субвариантами COVID Nimbus и Stratus
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
"В Украине подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - Nimbus и Stratus... Это новые мутации штамма Омикрон. Всего на Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один – Nimbus", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
По информации ведомства, за неделю – с 4 по 10 августа – на Украине подтверждено почти 1,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.