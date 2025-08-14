Рейтинг@Mail.ru
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса - РИА Новости, 14.08.2025
13:35 14.08.2025
На Украине выявили случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса
На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны. "В Украине подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - Nimbus и Stratus... Это новые мутации штамма Омикрон. Всего на Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один – Nimbus", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава. По информации ведомства, за неделю – с 4 по 10 августа – на Украине подтверждено почти 1,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Украине зафиксировали первые случаи заболевания новыми субвариантами коронавируса Nimbus и Stratus, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
"В Украине подтвердили случаи новых субвариантов коронавируса - Nimbus и Stratus... Это новые мутации штамма Омикрон. Всего на Украине подтверждено 38 случаев субварианта Stratus и один – Nimbus", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
По информации ведомства, за неделю – с 4 по 10 августа – на Украине подтверждено почти 1,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
12 августа, 17:30
 
