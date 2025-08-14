https://ria.ru/20250814/ukraina-2035165974.html

ФСБ заявила о блокировке украинской ракетной программы "Сапсан"

Россия на длительный срок блокировала программу Украины по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан", заявили в ФСБ России. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия на длительный срок блокировала программу Украины по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан", заявили в ФСБ России.Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, "в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", отметил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой.

