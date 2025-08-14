Рейтинг@Mail.ru
ФСБ заявила о блокировке украинской ракетной программы "Сапсан"
14.08.2025
ФСБ заявила о блокировке украинской ракетной программы "Сапсан"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия на длительный срок блокировала программу Украины по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан", заявили в ФСБ России.Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, "в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", отметил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой.
© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия на длительный срок блокировала программу Украины по дальнобойному баллистическому ракетному комплексу "Сапсан", заявили в ФСБ России.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет, "в том числе на длительный срок блокировать реализацию украинской стороной программы "Сапсан", отметил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия сорвала украинскую ракетную программу
