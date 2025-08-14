https://ria.ru/20250814/ukhta-2035301084.html

Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой

Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой - РИА Новости, 14.08.2025

Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой

Беспилотная опасность в Ухте была объявлена для диагностики систем оповещения, проверка выявила ряд недостатков, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность в Ухте была объявлена для диагностики систем оповещения, проверка выявила ряд недостатков, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Ранее Гольдштейн сообщал, что беспилотная опасность объявлена в Ухте. "Учебная тревога - в Ухте проводилась диагностика работы системы оповещения. В связи с полётами БПЛА над территорией Республики Коми ранее давал поручение провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи в муниципалитетах. Проверка уже выявила ряд недостатков. Будем устранять", - написал он в Telegram-канале.

