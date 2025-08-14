https://ria.ru/20250814/ukhta-2035301084.html
Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой
Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой - РИА Новости, 14.08.2025
Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой
Беспилотная опасность в Ухте была объявлена для диагностики систем оповещения, проверка выявила ряд недостатков, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:02:00+03:00
2025-08-14T16:02:00+03:00
2025-08-14T16:02:00+03:00
безопасность
ухта
республика коми
ростислав гольдштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975924177_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_1d6550f773ea718bc95bb6f3634e0cc6.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность в Ухте была объявлена для диагностики систем оповещения, проверка выявила ряд недостатков, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Ранее Гольдштейн сообщал, что беспилотная опасность объявлена в Ухте. "Учебная тревога - в Ухте проводилась диагностика работы системы оповещения. В связи с полётами БПЛА над территорией Республики Коми ранее давал поручение провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи в муниципалитетах. Проверка уже выявила ряд недостатков. Будем устранять", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250630/mchs-2026319730.html
ухта
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975924177_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_0940a6748428c98765d327d263377e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ухта, республика коми, ростислав гольдштейн
Безопасность, Ухта, Республика Коми, Ростислав Гольдштейн
Беспилотная опасность в Ухте оказалась учебной тревогой
Опасность БПЛА в Ухте объявляли для диагностики систем оповещения