Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион
Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
© AP Photo / Ohad ZwigenbergОбстановка возле аэропорта Бен-Гурион
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов. — Прим. ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион. — Прим. ред.) в Яффо (район Тель-Авива. — Прим. ред.). Цель операции достигнута", — говорится в заявлении Сариа.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении израильской территории. Это четвертая подобная атака на аэропорт с начала августа, в ходе предыдущих операций использовались ракеты и беспилотники.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Хуситы заявили об атаке четырех израильских объектов
12 августа, 23:07