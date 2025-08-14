https://ria.ru/20250814/udar-2035170722.html

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион - РИА Новости, 14.08.2025

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:17:00+03:00

2025-08-14T09:17:00+03:00

2025-08-14T15:08:00+03:00

в мире

йемен

израиль

тель-авив

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014875813_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82d6ad75d6df827ccbc076e807f07dc8.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа. "Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов. — Прим. ред.) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион. — Прим. ред.) в Яффо (район Тель-Авива. — Прим. ред.). Цель операции достигнута", — говорится в заявлении Сариа.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении израильской территории. Это четвертая подобная атака на аэропорт с начала августа, в ходе предыдущих операций использовались ракеты и беспилотники.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250812/bpla-2034902761.html

йемен

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла