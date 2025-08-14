NBC: жителю Вашингтона грозит тюрьма за бросок сэндвичем в полицейского
NBC: жителю Вашингтона грозит до года тюрьмы за бросок сэндвичем в полицейского
Сотрудники полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жителю Вашингтона грозит до одного года тюрьмы за бросок сэндвичем в силовика, который патрулировал город, сообщает телеканал NBC.
"Мужчине, подозреваемому в том, что он бросил сэндвич в сотрудника Таможенно-пограничной службы США в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду было предъявлено обвинение в тяжком преступлении, а именно в нападении на сотрудника федеральной службы", - указывает телеканал.
Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа, накануне дня, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении в Вашингтон нацгвардии, обвиняемый по имени Шон Чарльз Дан накричал на сотрудника Таможенно-пограничной службы, который патрулировал город, после чего бросил в него сэндвич и попытался сбежать.
В ходе оформления в полицейском участке Дан признался в содеянном, позднее ему было предъявлено обвинение. По данным телеканала, ему грозит до года тюрьмы.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
В Вашингтоне за ночь произвели более 40 арестов, сообщил ABC
13 августа, 20:58