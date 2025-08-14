https://ria.ru/20250814/tramp-2035400277.html

Трамп заявил о своей роли в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил о своей роли в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025

Трамп заявил о своей роли в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T21:45:00+03:00

2025-08-14T21:45:00+03:00

2025-08-14T21:53:00+03:00

дональд трамп

сша

владимир путин

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. "Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) предпочел бы захватить всю Украину", - заявил Трамп журналистам. Ранее президент России заявил, что администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, владимир путин, россия, украина