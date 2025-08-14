Рейтинг@Mail.ru
21:45 14.08.2025 (обновлено: 21:53 14.08.2025)
Трамп заявил о своей роли в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. РИА Новости, 14.08.2025
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. "Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) предпочел бы захватить всю Украину", - заявил Трамп журналистам. Ранее президент России заявил, что администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине.
дональд трамп, сша, владимир путин, россия, украина
Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Украина
Трамп заявил, что если бы не он, то Россия взяла бы под контроль всю Украину

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины.
"Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) предпочел бы захватить всю Украину", - заявил Трамп журналистам.
Ранее президент России заявил, что администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине.
Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу с Путиным и Зеленским
Дональд ТрампСШАВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
