Трамп заявил о своей роли в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:45:00+03:00
2025-08-14T21:45:00+03:00
2025-08-14T21:53:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что если бы не его участие в урегулировании, то Россия получила бы контроль над всей территорией Украины. "Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) предпочел бы захватить всю Украину", - заявил Трамп журналистам. Ранее президент России заявил, что администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине.
Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Украина
