Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T21:25:00+03:00
2025-08-14T21:25:00+03:00
2025-08-14T21:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент договоренностей по Украине."Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он это как "возможный стимул для российского руководства" в контексте потенциального соглашения по Украине.
