Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 14.08.2025
21:25 14.08.2025 (обновлено: 21:36 14.08.2025)
Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент договоренностей по Украине."Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он это как "возможный стимул для российского руководства" в контексте потенциального соглашения по Украине.
2025
сша, европа, украина, дональд трамп, в мире
США, Европа, Украина, Дональд Трамп, В мире
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент договоренностей по Украине.
"Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он это как "возможный стимул для российского руководства" в контексте потенциального соглашения по Украине.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Киеве забили тревогу после переговоров Зеленского и лидеров ЕС с Трампом
