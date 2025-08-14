https://ria.ru/20250814/tramp-2035398264.html

Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе

Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 14.08.2025

Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T21:25:00+03:00

2025-08-14T21:25:00+03:00

2025-08-14T21:36:00+03:00

сша

европа

украина

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108207_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a07f430f4dc308a4f5159d1f54a7d453.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность рассмотреть в будущем сокращение американского военного присутствия в Европе как элемент договоренностей по Украине."Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже", - отметил он, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли он это как "возможный стимул для российского руководства" в контексте потенциального соглашения по Украине.

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035144825.html

сша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, украина, дональд трамп, в мире