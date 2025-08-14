https://ria.ru/20250814/tramp-2035375620.html
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирной сделки между Россией и Украиной во время "второй встречи", которую планируется... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:44:00+03:00
2025-08-14T18:44:00+03:00
2025-08-14T18:44:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb25da68d859052dfe750a8af1d6911.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирной сделки между Россией и Украиной во время "второй встречи", которую планируется провести после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, уже рассматриваются три возможные локации. "Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина - ред.) заключат сделку. Не хочу говорить "разделят территории", но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее", — сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio. При этом он не уточнил, кто, по его мнению, примет участие во "встрече", которая якобы должна последовать за его саммитом с Путиным, а также, намерен ли сам Вашингтон принимать участие в этих дискуссиях. Президент США добавил, что рассматривает предстоящий саммит с Путиным на Аляске как "шаг в шахматной партии", который должен подготовить почву для следующего этапа.
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035359099.html
аляска
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108229_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a5127f7d7bc9eb9ef64c85eafcde7c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, украина
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Украина
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной на второй встрече