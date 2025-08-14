Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.08.2025
18:44 14.08.2025
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной
Трамп рассчитывает на мирную сделку между Россией и Украиной
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирной сделки между Россией и Украиной во время "второй встречи", которую планируется провести после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, уже рассматриваются три возможные локации. "Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина - ред.) заключат сделку. Не хочу говорить "разделят территории", но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее", — сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio. При этом он не уточнил, кто, по его мнению, примет участие во "встрече", которая якобы должна последовать за его саммитом с Путиным, а также, намерен ли сам Вашингтон принимать участие в этих дискуссиях. Президент США добавил, что рассматривает предстоящий саммит с Путиным на Аляске как "шаг в шахматной партии", который должен подготовить почву для следующего этапа.
аляска
сша
россия
украина
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, украина
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Украина
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение мирной сделки между Россией и Украиной во время "второй встречи", которую планируется провести после его саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, уже рассматриваются три возможные локации.
"Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина - ред.) заключат сделку. Не хочу говорить "разделят территории", но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее", — сказал Трамп в интервью радиостанции Fox News Radio.
При этом он не уточнил, кто, по его мнению, примет участие во "встрече", которая якобы должна последовать за его саммитом с Путиным, а также, намерен ли сам Вашингтон принимать участие в этих дискуссиях.
Президент США добавил, что рассматривает предстоящий саммит с Путиным на Аляске как "шаг в шахматной партии", который должен подготовить почву для следующего этапа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на АляскеУкраина
 
 
