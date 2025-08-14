Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
14.08.2025
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как представляется, искренне хочет помочь в решении украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, украина, россия, сша
Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США
Дональд Трамп
Дональд Трамп
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как представляется, искренне хочет помочь в решении украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В Кремле отметили стремление Путина и Трампа к урегулированию на Украине
Дональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеДмитрий ПесковУкраинаРоссияСША
 
 
