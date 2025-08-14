https://ria.ru/20250814/tramp-2035327805.html
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
2025-08-14T17:27:00+03:00
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий песков
украина
россия
сша
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как представляется, искренне хочет помочь в решении украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент (РФ Владимир – ред.) Путин всегда повторяет, что для нас предпочтительным является урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами. И президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Трамп хочет помочь решить кризис на Украине дипломатически, считает Песков
