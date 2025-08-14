Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
03:53 14.08.2025
Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из самых высоких в мире
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких среди всех городов мира.
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких среди всех городов мира. "В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. По мнению главы государства, Вашингтон превосходит по уровню убийств такие города, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба. "Если бы округ Колумбия был штатом, у него был бы самый высокий уровень убийств среди всех штатов Америки", - добавил Трамп. В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
сша
Новости
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких среди всех городов мира.
"В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
По мнению главы государства, Вашингтон превосходит по уровню убийств такие города, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба.
"Если бы округ Колумбия был штатом, у него был бы самый высокий уровень убийств среди всех штатов Америки", - добавил Трамп.
В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
