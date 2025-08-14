Рейтинг@Mail.ru
Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 14.08.2025 (обновлено: 11:47 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/tets-2035201225.html
Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке
Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке - РИА Новости, 14.08.2025
Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке
Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:34:00+03:00
2025-08-14T11:47:00+03:00
происшествия
ленинский район
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг- РИА Новости. Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в четверг, на территории Владивостокской ТЭЦ-2."По предварительной информации... при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в результате инцидента есть погибшие, их число выясняется.На место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ,Ход и результат доследственной проверки поставлены на контроль.
https://ria.ru/20250602/krasnojarsk-2020381392.html
ленинский район
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинский район, владивосток
Происшествия, Ленинский район, Владивосток
Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке

Несколько человек погибли при срыве с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг- РИА Новости. Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в четверг, на территории Владивостокской ТЭЦ-2.
"По предварительной информации... при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в результате инцидента есть погибшие, их число выясняется.
На место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ,
Ход и результат доследственной проверки поставлены на контроль.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
2 июня, 09:17
 
ПроисшествияЛенинский районВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала