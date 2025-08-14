Несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ во Владивостоке

https://ria.ru/20250814/tets-2035201225.html

Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг- РИА Новости. Несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие, сообщает прокуратура региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в четверг, на территории Владивостокской ТЭЦ-2."По предварительной информации... при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в результате инцидента есть погибшие, их число выясняется.На место с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ,Ход и результат доследственной проверки поставлены на контроль.

2025

Новости

