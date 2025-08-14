https://ria.ru/20250814/tefal-2035201746.html

Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову

Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову - РИА Новости, 14.08.2025

Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову

Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в Арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по два миллиона рублей с... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T11:35:00+03:00

2025-08-14T11:35:00+03:00

2025-08-14T15:25:00+03:00

вячеслав манучаров

артемий лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в Арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по два миллиона рублей с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск к Манучарову поступил в суд в апреле. В нем истец просит взыскать с ответчика один миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal — российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в таком же размере. Третьим лицом к разбирательству привлечено петербургское АО "Нева металл посуда". Иск к Лебедеву Tefal тоже предъявила в апреле, в нем третьим лицом также указано АО "Нева металл посуда". Более подробно обстоятельства споров пока не приводятся. Рассмотрение дел по существу продолжается. Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг, действует до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.

https://ria.ru/20250811/sud-2034605615.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав манучаров, артемий лебедев