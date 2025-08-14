Рейтинг@Mail.ru
Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 14.08.2025 (обновлено: 15:25 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/tefal-2035201746.html
Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову
Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову - РИА Новости, 14.08.2025
Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову
Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в Арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по два миллиона рублей с... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:35:00+03:00
2025-08-14T15:25:00+03:00
вячеслав манучаров
артемий лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в Арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по два миллиона рублей с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск к Манучарову поступил в суд в апреле. В нем истец просит взыскать с ответчика один миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal — российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в таком же размере. Третьим лицом к разбирательству привлечено петербургское АО "Нева металл посуда". Иск к Лебедеву Tefal тоже предъявила в апреле, в нем третьим лицом также указано АО "Нева металл посуда". Более подробно обстоятельства споров пока не приводятся. Рассмотрение дел по существу продолжается. Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг, действует до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
https://ria.ru/20250811/sud-2034605615.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_35433a7b16f289947976ce632573cc05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав манучаров, артемий лебедев
Вячеслав Манучаров, Артемий Лебедев
Tefal подала иски к Артемию Лебедеву и Вячеславу Манучарову

Tefal хочет взыскать с Лебедева и Манучарова по 2 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Артемий Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Известный французский производитель бытовой техники и посуды Tefal направил в Арбитражный суд Москвы иски, в которых просит взыскать по два миллиона рублей с дизайнера Артемия Лебедева и актера Вячеслава Манучарова, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск к Манучарову поступил в суд в апреле. В нем истец просит взыскать с ответчика один миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal — российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации в таком же размере. Третьим лицом к разбирательству привлечено петербургское АО "Нева металл посуда".
Иск к Лебедеву Tefal тоже предъявила в апреле, в нем третьим лицом также указано АО "Нева металл посуда". Более подробно обстоятельства споров пока не приводятся. Рассмотрение дел по существу продолжается.
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг, действует до 2034 года. Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Суд отклонил иск "Википедии" против требований безопасного интернета
11 августа, 15:23
 
Вячеслав МанучаровАртемий Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала