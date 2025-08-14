https://ria.ru/20250814/tank-2035308496.html

Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard

Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard - РИА Новости, 14.08.2025

Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard

Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Леопарды видел в случае, если меня подбьют, это эвакуационная машина, чтобы вытянуть меня, задействовали Леопарды… Там и машина переделана специально в эвакуационную", - сказал "Сова". По его словам, для боевых операций ВСУ чаще всего используют американский БТР MaxxPro и боевые машины пехоты польского происхождения. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.

