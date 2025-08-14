https://ria.ru/20250814/tank-2035308496.html
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard - РИА Новости, 14.08.2025
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T16:27:00+03:00
2025-08-14T16:27:00+03:00
2025-08-14T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035313586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc8d496b4a063634fea84f340675c99.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Леопарды видел в случае, если меня подбьют, это эвакуационная машина, чтобы вытянуть меня, задействовали Леопарды… Там и машина переделана специально в эвакуационную", - сказал "Сова". По его словам, для боевых операций ВСУ чаще всего используют американский БТР MaxxPro и боевые машины пехоты польского происхождения. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035286948.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035313586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ab92db43de833d48dc4ba4905149a05.jpg
Бывший солдат ВСУ об использовании танков Leopard украинской армией
Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова" 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-14T16:27
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
ВСУ используют танки Leopard для эвакуации раненых с поля боя