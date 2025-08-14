Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 14.08.2025
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard - РИА Новости, 14.08.2025
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard
Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Леопарды видел в случае, если меня подбьют, это эвакуационная машина, чтобы вытянуть меня, задействовали Леопарды… Там и машина переделана специально в эвакуационную", - сказал "Сова". По его словам, для боевых операций ВСУ чаще всего используют американский БТР MaxxPro и боевые машины пехоты польского происхождения. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, для чего ВСУ используют танки Leopard

ВСУ используют танки Leopard для эвакуации раненых с поля боя

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Боевики ВСУ лишь для эвакуации раненых с поля боя используют немецкие танки Leopard, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова".
"Леопарды видел в случае, если меня подбьют, это эвакуационная машина, чтобы вытянуть меня, задействовали Леопарды… Там и машина переделана специально в эвакуационную", - сказал "Сова".
По его словам, для боевых операций ВСУ чаще всего используют американский БТР MaxxPro и боевые машины пехоты польского происхождения.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
