Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным - РИА Новости, 14.08.2025
10:18 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/taganrog-2035182373.html
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жилой дом в Таганроге Ростовской области, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным, здание было построено в 1958 году, а сами перекрытия сделаны из дерева, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В четверг глава города Светлана Камбулова сообщила об обрушении плиты перекрытия и образовании трещин по всей конструкции многоэтажного дома. Пострадавших нет, жителей эвакуировали. В границах дома введен режим ЧС. Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, двухэтажный дом на улице Октябрьская был введен в эксплуатацию в 1958 году, в нем один подъезд, в котором расположено 24 квартиры. Дом с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Статус дома – исправный.
происшествия, светлана камбулова, таганрог
Происшествия, Светлана Камбулова, Таганрог
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жилой дом в Таганроге Ростовской области, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным, здание было построено в 1958 году, а сами перекрытия сделаны из дерева, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В четверг глава города Светлана Камбулова сообщила об обрушении плиты перекрытия и образовании трещин по всей конструкции многоэтажного дома. Пострадавших нет, жителей эвакуировали. В границах дома введен режим ЧС.
Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, двухэтажный дом на улице Октябрьская был введен в эксплуатацию в 1958 году, в нем один подъезд, в котором расположено 24 квартиры. Дом с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Статус дома – исправный.
ПроисшествияСветлана КамбуловаТаганрог
 
 
