https://ria.ru/20250814/taganrog-2035182373.html
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным - РИА Новости, 14.08.2025
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным
Жилой дом в Таганроге Ростовской области, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным, здание было построено в 1958 году, а сами перекрытия сделаны из... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:18:00+03:00
2025-08-14T10:18:00+03:00
2025-08-14T10:18:00+03:00
происшествия
светлана камбулова
таганрог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жилой дом в Таганроге Ростовской области, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным, здание было построено в 1958 году, а сами перекрытия сделаны из дерева, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В четверг глава города Светлана Камбулова сообщила об обрушении плиты перекрытия и образовании трещин по всей конструкции многоэтажного дома. Пострадавших нет, жителей эвакуировали. В границах дома введен режим ЧС. Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, двухэтажный дом на улице Октябрьская был введен в эксплуатацию в 1958 году, в нем один подъезд, в котором расположено 24 квартиры. Дом с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Статус дома – исправный.
https://ria.ru/20250809/novgorod-2034375480.html
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлана камбулова, таганрог
Происшествия, Светлана Камбулова, Таганрог
Дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, не был аварийным
Жилой дом в Таганроге, где обрушилась плита перекрытия, был построен в 1958 году