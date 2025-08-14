В жилом доме Таганрога обрушилась плита перекрытия

Рейтинг@Mail.ru
09:36 14.08.2025 (обновлено: 15:16 14.08.2025)
происшествия
таганрог
ростовская область
октябрьский
светлана камбулова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг — РИА Новости. Жители многоквартирного дома в Таганроге Ростовской области эвакуированы после обрушения плиты перекрытия и образования трещин по всей конструкции здания, пострадавших нет, введен режим ЧС в границах дома, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44б произошло обрушение плиты перекрытия. Жителей срочно эвакуировали: большинство отправились к родным. Шесть человек были размещены в пункте временного размещения", — говорится в сообщении. По словам Камбуловой, около 00:20 мск в подвальном помещении под одной из квартир разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия и образовались трещины по всей конструкции здания. Дом имеет два крыла, в которых в настоящее время проживают 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. "С 08:00 мск сегодняшнего дня ввели режим ЧС в границах дома. Создан оперативный штаб. &lt;...&gt; Главное — пострадавших нет", — отметила глава города. Она добавила, что комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к обследованию квартир, принимаются все необходимые меры помощи. Никто из жителей пострадавшего дома не останется без поддержки и внимания, подчеркнула Камбулова.В связи с этим ЧП прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, на контроле вопросы соблюдения прав жильцов дома, в том числе находящихся в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о применении соответствующих мер реагирования, уточнили в ведомстве.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг — РИА Новости. Жители многоквартирного дома в Таганроге Ростовской области эвакуированы после обрушения плиты перекрытия и образования трещин по всей конструкции здания, пострадавших нет, введен режим ЧС в границах дома, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"В одной из квартир дома на улице Октябрьской, 44б произошло обрушение плиты перекрытия. Жителей срочно эвакуировали: большинство отправились к родным. Шесть человек были размещены в пункте временного размещения", — говорится в сообщении.
По словам Камбуловой, около 00:20 мск в подвальном помещении под одной из квартир разрушилась перегородка, из-за чего произошло обрушение потолочной балки и плиты перекрытия и образовались трещины по всей конструкции здания. Дом имеет два крыла, в которых в настоящее время проживают 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа.
"С 08:00 мск сегодняшнего дня ввели режим ЧС в границах дома. Создан оперативный штаб. <...> Главное — пострадавших нет", — отметила глава города.
Она добавила, что комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к обследованию квартир, принимаются все необходимые меры помощи. Никто из жителей пострадавшего дома не останется без поддержки и внимания, подчеркнула Камбулова.
В связи с этим ЧП прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства, на контроле вопросы соблюдения прав жильцов дома, в том числе находящихся в пункте временного размещения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о применении соответствующих мер реагирования, уточнили в ведомстве.
