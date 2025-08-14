https://ria.ru/20250814/swift-2035341928.html

В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России

2025-08-14T17:45:00+03:00

экономика

россия

анатолий аксаков

андрей костин (банкир)

swift

госдума рф

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "С моей точки зрения это отсталая система (SWIFT - ред.), она отстает по своему функционалу, по технологичности. Просто к ней привыкли, а с точки зрения ее эффективности, на мой взгляд, тоже есть вопросы, поэтому по крайней мере необходимо модернизировать эту систему", - сказал он. При этом Аксаков отметил, что необходимо образовать управление платежной системы таким образом, чтобы "исключалось политическое влияние". "Мы уже альтернативные сервисы используем, национальные валюты во взаиморасчетах. Поэтому нам SWIFT в принципе уже не нужен. Ну и многие страны от него потихоньку начинают уходить. Во-первых, пример политический, во-вторых, технологичность SWIFT тоже вызывает вопросы", - подытожил он. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России. Также Костин считает, что SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

россия

