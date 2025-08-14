Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/swift-2035341928.html
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России - РИА Новости, 14.08.2025
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России
Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:45:00+03:00
2025-08-14T17:45:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
андрей костин (банкир)
swift
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "С моей точки зрения это отсталая система (SWIFT - ред.), она отстает по своему функционалу, по технологичности. Просто к ней привыкли, а с точки зрения ее эффективности, на мой взгляд, тоже есть вопросы, поэтому по крайней мере необходимо модернизировать эту систему", - сказал он. При этом Аксаков отметил, что необходимо образовать управление платежной системы таким образом, чтобы "исключалось политическое влияние". "Мы уже альтернативные сервисы используем, национальные валюты во взаиморасчетах. Поэтому нам SWIFT в принципе уже не нужен. Ну и многие страны от него потихоньку начинают уходить. Во-первых, пример политический, во-вторых, технологичность SWIFT тоже вызывает вопросы", - подытожил он. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России. Также Костин считает, что SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
https://ria.ru/20250328/swift-2007939776.html
https://ria.ru/20250610/es-2022048602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, анатолий аксаков, андрей костин (банкир), swift, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Андрей Костин (банкир), SWIFT, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России

Депутат Госдумы Аксаков назвал платежную систему SWIFT технологически отсталой

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : SWIFT
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Платежная система SWIFT отстает технологически и не нужна РФ, ее необходимо модернизировать, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"С моей точки зрения это отсталая система (SWIFT - ред.), она отстает по своему функционалу, по технологичности. Просто к ней привыкли, а с точки зрения ее эффективности, на мой взгляд, тоже есть вопросы, поэтому по крайней мере необходимо модернизировать эту систему", - сказал он.
SWIFT - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Карасин ответил на вопрос о сроках подключения российских банков к SWIFT
28 марта, 14:37
При этом Аксаков отметил, что необходимо образовать управление платежной системы таким образом, чтобы "исключалось политическое влияние".
"Мы уже альтернативные сервисы используем, национальные валюты во взаиморасчетах. Поэтому нам SWIFT в принципе уже не нужен. Ну и многие страны от него потихоньку начинают уходить. Во-первых, пример политический, во-вторых, технологичность SWIFT тоже вызывает вопросы", - подытожил он.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что систему SWIFT надо "убить" и больше с ней не работать, поскольку это прямая утечка информации к недругам России. Также Костин считает, что SWIFT уже никому не нужен, у России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В ЕК заговорили о новых отключениях российских банков от SWIFT
10 июня, 16:14
 
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковАндрей Костин (банкир)SWIFTГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала