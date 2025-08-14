https://ria.ru/20250814/sudja-2035401164.html
В Волгоградской области убили федерального судью
В Волгоградской области убили федерального судью - РИА Новости, 14.08.2025
В Волгоградской области убили федерального судью
В Камышине в Волгоградской области убили федерального судью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг — РИА Новости. В Камышине в Волгоградской области убили федерального судью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Камышине убит федеральный судья", — сказал собеседник агентства, добавив, что жертву застрелили. Происшествие подтвердили в СУ СК по региону."В вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями", — указано в Telegram-канале ведомства.Подозреваемого задержали — это житель Камышина. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия.По данным следствия, задержанный занимается коммерческой деятельностью. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
В Волгоградской области убили федерального судью
