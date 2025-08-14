https://ria.ru/20250814/sudja-2035401164.html

В Волгоградской области убили федерального судью

В Волгоградской области убили федерального судью - РИА Новости, 14.08.2025

В Волгоградской области убили федерального судью

В Камышине в Волгоградской области убили федерального судью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T21:57:00+03:00

2025-08-14T21:57:00+03:00

2025-08-14T23:14:00+03:00

происшествия

камышин

волгоградская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг — РИА Новости. В Камышине в Волгоградской области убили федерального судью, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Камышине убит федеральный судья", — сказал собеседник агентства, добавив, что жертву застрелили. Происшествие подтвердили в СУ СК по региону."В вечернее время у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями", — указано в Telegram-канале ведомства.Подозреваемого задержали — это житель Камышина. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении оружия.По данным следствия, задержанный занимается коммерческой деятельностью. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

https://ria.ru/20250304/ubiystvo-2002941119.html

камышин

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камышин, волгоградская область, россия