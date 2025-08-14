Рейтинг@Mail.ru
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 14.08.2025
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева за жестокое обращение с военнопленными и... РИА Новости, 14.08.2025
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Гражданин Украины Игорь Яковлев совершил два эпизода преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, запрещенных международным договором РФ). Являясь должностным лицом, Яковлев умышленно допустил в отношении военнопленных и гражданского лица посягательства на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение, в том числе - со стороны СБУ и национальной гвардии Украины", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Уточняется, что в настоящее время Яковлев находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Приговор вынесен заочно. Суд признал Яковлева И.С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы

Суд вынес приговор начальнику СИЗО в Сумах за жестокое обращение с пленными

КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"Гражданин Украины Игорь Яковлев совершил два эпизода преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, запрещенных международным договором РФ). Являясь должностным лицом, Яковлев умышленно допустил в отношении военнопленных и гражданского лица посягательства на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение, в том числе - со стороны СБУ и национальной гвардии Украины", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Уточняется, что в настоящее время Яковлев находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Приговор вынесен заочно. Суд признал Яковлева И.С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
Военный ВСУ, подозреваемый в убийстве женщин в Курской области, арестован
25 января, 14:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
