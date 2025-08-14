https://ria.ru/20250814/sud-2035380978.html
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы - РИА Новости, 14.08.2025
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева за жестокое обращение с военнопленными и... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T19:04:00+03:00
2025-08-14T19:04:00+03:00
2025-08-14T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
сумы
курская область
игорь яковлев
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Курский областной суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы начальника СИЗО города Сумы Игоря Яковлева за жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Гражданин Украины Игорь Яковлев совершил два эпизода преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением, запрещенных международным договором РФ). Являясь должностным лицом, Яковлев умышленно допустил в отношении военнопленных и гражданского лица посягательства на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение, в том числе - со стороны СБУ и национальной гвардии Украины", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов. Уточняется, что в настоящее время Яковлев находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Приговор вынесен заочно. Суд признал Яковлева И.С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/voennyy-1995461790.html
россия
сумы
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сумы, курская область, игорь яковлев, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Сумы, Курская область, Игорь Яковлев, Служба безопасности Украины
Курский суд заочно приговорил начальника СИЗО в Сумах к 13 годам тюрьмы
Суд вынес приговор начальнику СИЗО в Сумах за жестокое обращение с пленными