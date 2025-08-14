https://ria.ru/20250814/sud-2035277070.html
Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Новой Москве
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 7,5 годам колонии женщину, сбившую насмерть на Porsche ребенка в Новой Москве в декабре 2024 года, сообщает столичная прокуратура. "С учетом позиции прокуратуры к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена Наталия Сорокина, совершившая ДТП, в результате которого погиб малолетний мальчик", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд также лишил Сорокину права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 10 месяцев, а автомобиль был конфискован в доход государства. Авария произошла 14 декабря 2024 года в коттеджном поселке в поселении Сосенское в Новой Москве. По версии следствия, в тот день Сорокина села за руль своего Porsche, в состоянии сильного алкогольного опьянения. На одной из улиц поселка, превысив разрешенную скорость, она снесла на иномарке два фонарных столба, а потом сбила женщину и мальчика 2015 года рождения, после чего покинула место ДТП. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован, но скончался от полученных травм.
