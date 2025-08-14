https://ria.ru/20250814/sud-2035273046.html

Суд продлил арест экс-мэру Сочи и его жене

Суд продлил арест экс-мэру Сочи и его жене - РИА Новости, 14.08.2025

Суд продлил арест экс-мэру Сочи и его жене

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:42:00+03:00

2025-08-14T14:42:00+03:00

2025-08-14T14:42:00+03:00

россия

москва

сочи

алексей копайгородский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974655218_0:40:902:547_1920x0_80_0_0_1fe5753b2d56b6acbf7ce70db7b0b530.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении: Копайгородского Алексея Сергеевича - на срок 1 месяц 07 суток; Копайгородской Янины Николаевны - на срок 2 месяца 27 суток", - сказали в суде. Адвокаты просили избрать супругам иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.

https://ria.ru/20250814/mitroshina-2035211263.html

россия

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сочи, алексей копайгородский, происшествия