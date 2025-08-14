https://ria.ru/20250814/sud-2035270910.html
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии - РИА Новости, 14.08.2025
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии
Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:40:00+03:00
2025-08-14T14:40:00+03:00
2025-08-14T14:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой лиц, сообщили РИА Новости в инстанции. "Паршин Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Медетову дали аналогичный срок. Обоих также оштрафовали. Суть уголовного дела не уточняется. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Паршина и Медетова арестовали в августе 2023 года.
https://ria.ru/20250814/delo-2035251331.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии
Экс-полковникам таможенной службы назначили девять лет колонии за взятку