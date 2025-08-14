Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sud-2035270910.html
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии - РИА Новости, 14.08.2025
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии
Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:40:00+03:00
2025-08-14T14:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой лиц, сообщили РИА Новости в инстанции. "Паршин Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Медетову дали аналогичный срок. Обоих также оштрафовали. Суть уголовного дела не уточняется. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Паршина и Медетова арестовали в августе 2023 года.
https://ria.ru/20250814/delo-2035251331.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии

Экс-полковникам таможенной службы назначили девять лет колонии за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой лиц, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Паршин Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.
Медетову дали аналогичный срок. Обоих также оштрафовали.
Суть уголовного дела не уточняется.
По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Паршина и Медетова арестовали в августе 2023 года.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Дело на замглавы "Ельцин Центра" поступило в суд
Вчера, 13:57
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала