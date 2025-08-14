https://ria.ru/20250814/sud-2035270910.html

Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии

Суд приговорил экс-полковников таможенной службы к девяти годам колонии - РИА Новости, 14.08.2025

Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы назначил по 9 лет колонии бывшим полковникам таможенной службы Дмитрию Паршину и Чингизу Медетову по делу о получении взятки группой лиц, сообщили РИА Новости в инстанции. "Паршин Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Медетову дали аналогичный срок. Обоих также оштрафовали. Суть уголовного дела не уточняется. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, Паршина и Медетова арестовали в августе 2023 года.

