Суд признал законным арест сотрудницы Baza
Суд признал законным арест сотрудницы Baza - РИА Новости, 14.08.2025
Суд признал законным арест сотрудницы Baza
Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд также отклонил жалобы защиты на арест главного редактора канала Глеба Трифонова. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев дал признательные показания.
