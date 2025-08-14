Рейтинг@Mail.ru
09:46 14.08.2025
Суд признал законным арест сотрудницы Baza
Суд признал законным арест сотрудницы Baza
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд также отклонил жалобы защиты на арест главного редактора канала Глеба Трифонова. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев дал признательные показания.
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд также отклонил жалобы защиты на арест главного редактора канала Глеба Трифонова.
Кроме того, под арестом оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев дал признательные показания.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Адвокат прокомментировал обыски в редакции URA.RU
5 июня, 13:56
 
ПроисшествияКраснодарБелгородАлександр СеливановГлеб ТрифоновМосковский городской судTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Обыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
