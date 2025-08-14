https://ria.ru/20250814/sud-2035175893.html

Суд признал законным арест сотрудницы Baza

Суд признал законным арест сотрудницы Baza - РИА Новости, 14.08.2025

Суд признал законным арест сотрудницы Baza

Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:46:00+03:00

2025-08-14T09:46:00+03:00

2025-08-14T09:46:00+03:00

происшествия

краснодар

белгород

александр селиванов

глеб трифонов

московский городской суд

telegram-канал baza

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Московский городской суд признал законным арест сотрудницы Telegram-канала Baza Татьяны Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд также отклонил жалобы защиты на арест главного редактора канала Глеба Трифонова. Кроме того, под арестом оказались трое полицейских: оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его адвоката, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев дал признательные показания.

https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html

краснодар

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, белгород, александр селиванов, глеб трифонов, московский городской суд, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски в офисе telegram-канала baza