Эксперт оценила последствия жесткой тарифной политики США - РИА Новости, 14.08.2025
22:26 14.08.2025
Эксперт оценила последствия жесткой тарифной политики США
экономика
сша
германия
словакия
дональд трамп
евросоюз
volvo ab
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жесткая тарифная политика вряд ли поможет США полностью перейти на выпуск товаров внутри страны: перенос производства комплектующих в Штаты грозит слишком большими издержками ряду отраслей, в частности, автопрому, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее президент США Дональд Трамп грозил пошлинами промышленным компаниям за отказ локализовать производство в США. При этом он заявлял, что ведущие мировые производители микрочипов, автомобилей и компании из других отраслей выразили намерение вернуть свое производство в Штаты. Также в июне Трамп подписал указ, направленный на укрепление лидерства США в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов. "Перейти на "полностью сделано в США" в ряде отраслей, и в частности в автопроме, практически невозможно", - отметила Бондаренко, говоря о расширении производства некоторых компаний в США с целью избежать давления американских импортных пошлин. Например, автопроизводители, представители одной из самых "глобализированных" отраслей в мире, пока не смогут производить все комплектующие в Штатах, "потому что дополнительные издержки могут быть слишком высокими", отметила эксперт. Агрессивная торговая политика США вынуждает многие мировые компании наращивать инвестиции в производство на американской территории. В частности, о планах инвестировать в расширение производственных мощностей в Штатах объявили ряд крупных европейских компаний фармацевтического и химического сектора. При этом в отдельных случаях для иностранных производителей перенос и расширение производства в Штатах во избежание пошлин может стать проблемой. На макроуровне - в виде снижения экспорта отдельных стран, на микроуровне - в вопросах безработицы, развития компаний и так далее, отметила Бондаренко. "Все будет зависеть от конъюнктуры самого рынка и от масштабов развития как американских, так и европейских компаний", - пояснила эксперт. На примере автопроизводителей среди стран ЕС по стоимостному объему экспорта в США лидирует Германия, однако наиболее уязвимой к снижению экспорта автомобильной продукции в США может оказаться не ФРГ, а Словакия, так как 73,2% ее экспорта в Штаты - это автозапчасти и автомобили. Высока зависимость и у Италии, экспортирующей машины премиум-класса, и у Швеции, производящей автомобили марки Volvo, отметила Бондаренко.
сша
германия
словакия
экономика, сша, германия, словакия, дональд трамп, евросоюз, volvo ab
Экономика, США, Германия, Словакия, Дональд Трамп, Евросоюз, Volvo AB
Эксперт оценила последствия жесткой тарифной политики США

Бондаренко: США не смогут полностью перейти на выпуск товаров внутри страны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Жесткая тарифная политика вряд ли поможет США полностью перейти на выпуск товаров внутри страны: перенос производства комплектующих в Штаты грозит слишком большими издержками ряду отраслей, в частности, автопрому, прокомментировала РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Ранее президент США Дональд Трамп грозил пошлинами промышленным компаниям за отказ локализовать производство в США. При этом он заявлял, что ведущие мировые производители микрочипов, автомобилей и компании из других отраслей выразили намерение вернуть свое производство в Штаты. Также в июне Трамп подписал указ, направленный на укрепление лидерства США в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов.
"Перейти на "полностью сделано в США" в ряде отраслей, и в частности в автопроме, практически невозможно", - отметила Бондаренко, говоря о расширении производства некоторых компаний в США с целью избежать давления американских импортных пошлин.
Например, автопроизводители, представители одной из самых "глобализированных" отраслей в мире, пока не смогут производить все комплектующие в Штатах, "потому что дополнительные издержки могут быть слишком высокими", отметила эксперт.
Агрессивная торговая политика США вынуждает многие мировые компании наращивать инвестиции в производство на американской территории. В частности, о планах инвестировать в расширение производственных мощностей в Штатах объявили ряд крупных европейских компаний фармацевтического и химического сектора.
При этом в отдельных случаях для иностранных производителей перенос и расширение производства в Штатах во избежание пошлин может стать проблемой. На макроуровне - в виде снижения экспорта отдельных стран, на микроуровне - в вопросах безработицы, развития компаний и так далее, отметила Бондаренко.
"Все будет зависеть от конъюнктуры самого рынка и от масштабов развития как американских, так и европейских компаний", - пояснила эксперт.
На примере автопроизводителей среди стран ЕС по стоимостному объему экспорта в США лидирует Германия, однако наиболее уязвимой к снижению экспорта автомобильной продукции в США может оказаться не ФРГ, а Словакия, так как 73,2% ее экспорта в Штаты - это автозапчасти и автомобили. Высока зависимость и у Италии, экспортирующей машины премиум-класса, и у Швеции, производящей автомобили марки Volvo, отметила Бондаренко.
ЭкономикаСШАГерманияСловакияДональд ТрампЕвросоюзVolvo AB
 
 
Заголовок открываемого материала