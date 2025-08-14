https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035228782.html

ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ

ВС России поразили места хранения беспилотников и склады боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных Сил РФ поразили места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, склады боеприпасов, средства ПВО сбили 268 дронов, сообщило во вторник Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77184 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24572 танка и других боевых бронированных машин, 1585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28500 орудий полевой артиллерии и минометов, 39648 единиц специальной военной автомобильной техники.

