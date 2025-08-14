https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035226745.html
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:37:00+03:00
2025-08-14T12:37:00+03:00
2025-08-14T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be7136b3fd2d819bade4118bb9ffd79d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков и 7 станций РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки