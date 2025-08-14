Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.08.2025 (обновлено: 12:39 14.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 85 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли свыше 85 боевиков и 7 станций РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки

Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", 155 мм гаубицу М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
