ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
2025-08-14T06:44:00+03:00
2025-08-14T06:44:00+03:00
2025-08-14T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения. В ситуации справимся, самое главное - быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего", - сказал Гладков на видео в своем Telegram-канале.
Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/
