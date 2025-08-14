Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 14.08.2025 (обновлено: 08:24 14.08.2025)
ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения. В ситуации справимся, самое главное - быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего", - сказал Гладков на видео в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения. В ситуации справимся, самое главное - быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего", - сказал Гладков на видео в своем Telegram-канале.
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелся НПЗ
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
