https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035156790.html

ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области

ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области - РИА Новости, 14.08.2025

ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T06:44:00+03:00

2025-08-14T06:44:00+03:00

2025-08-14T08:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035165478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a519a3ce2aa4efd33eef8317610292a1.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения. В ситуации справимся, самое главное - быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего", - сказал Гладков на видео в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250814/bespilotniki-2035148854.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по зданию правительства Белгородской области ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков/ 2025-08-14T06:44 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков