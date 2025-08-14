https://ria.ru/20250814/spas-2035152927.html

Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас

2025-08-14T05:16:00+03:00

религия

эдесса

россия

иисус христос

максим первозванский

русская православная церковь

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, в этот день главное – начало Успенского поста, вообще же освятить в храме можно любые продукты, в том числе в этот праздник, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходиться на 19 августа, тогда в меню допускается рыба и морепродукты. Также на 14 августа приходится Медовый спас, или праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня. Он посвящен исторической традиции, бывшей в Византии, когда во время эпидемий, (поветрий) по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с крестом, на котором был распят Иисус Христос. Сейчас в Русской церкви в этот день в середину храма торжественно выносит для поклонения крест. В народной традиции в этот день освящают собранный в этом году мед, а в южных регионах – мак. "В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно – только если хотите следовать народной традиции, как, например, в Яблочный спас освящают яблоки, в ореховый – орехи. Кстати, принести в храм и освятить можно любую еду – и не только в этот день. После ее забирают домой или жертвуют в храм, потом ее раздают священникам, работникам или нуждающимся", - сказал отец Феодорит. Он отметил, что верующим стоит больше обратить внимание на то, что 14 августа начинается Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). "Этот пост был установлен очень давно. Исторически было два поста – к празднику Преображения Господня и Успения Богородицы, потом их объединили, но не все. Например, православные арабы разделяют эти посты. У нас же в середине поста, на праздник Преображения (19 августа), есть некоторые послабления – можно есть рыбу. В целом мы вкушаем постную еду, чтобы в дальнейшем с большей радостью встретить праздник, который еще называют Богородичной Пасхой – он посвящен ее переходу в жизнь вечную и вознесению на небо", – заключил собеседник агентства. Череду августовских праздников, когда по традиции в храмах освящают плоды нового урожая, называют спасами (так как они связаны со Спасителем – Иисусом Христом). Как рассказывал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, исторически церковные праздники дополнялись народными традициями – и в данном случае августовские праздники оказались связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Так, 14 августа Русская церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый спас: в это время в храмах освящают мед. Затем 19 августа – Преображение Господне или Яблочный спас, когда принято освящать яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда Церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии по традиции освящают орехи, а иногда и хлеб (потому праздник еще называют хлебным спасом). Как отмечал Первозванский, слова "освящать" и "посвящать" - однокоренные: современный обычай освящать в храмах урожай связан с дохристианской библейской традицией посвящать, то есть приносить в благодарность Богу, первые плоды нового урожая. Говоря о народных традициях, он рассказывал, что раньше в России продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше могли раздать бедным или на содержание духовенства, сейчас же появилась городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой.

