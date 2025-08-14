Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:16 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/spas-2035152927.html
Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас
Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас - РИА Новости, 14.08.2025
Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас
На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, в этот день главное – начало Успенского поста, вообще же освятить в храме можно любые... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T05:16:00+03:00
2025-08-14T05:16:00+03:00
религия
эдесса
россия
иисус христос
максим первозванский
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034827981_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a8cf38512f449760b3e92fc6eb07d0fd.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, в этот день главное – начало Успенского поста, вообще же освятить в храме можно любые продукты, в том числе в этот праздник, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходиться на 19 августа, тогда в меню допускается рыба и морепродукты. Также на 14 августа приходится Медовый спас, или праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня. Он посвящен исторической традиции, бывшей в Византии, когда во время эпидемий, (поветрий) по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с крестом, на котором был распят Иисус Христос. Сейчас в Русской церкви в этот день в середину храма торжественно выносит для поклонения крест. В народной традиции в этот день освящают собранный в этом году мед, а в южных регионах – мак. "В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно – только если хотите следовать народной традиции, как, например, в Яблочный спас освящают яблоки, в ореховый – орехи. Кстати, принести в храм и освятить можно любую еду – и не только в этот день. После ее забирают домой или жертвуют в храм, потом ее раздают священникам, работникам или нуждающимся", - сказал отец Феодорит. Он отметил, что верующим стоит больше обратить внимание на то, что 14 августа начинается Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). "Этот пост был установлен очень давно. Исторически было два поста – к празднику Преображения Господня и Успения Богородицы, потом их объединили, но не все. Например, православные арабы разделяют эти посты. У нас же в середине поста, на праздник Преображения (19 августа), есть некоторые послабления – можно есть рыбу. В целом мы вкушаем постную еду, чтобы в дальнейшем с большей радостью встретить праздник, который еще называют Богородичной Пасхой – он посвящен ее переходу в жизнь вечную и вознесению на небо", – заключил собеседник агентства. Череду августовских праздников, когда по традиции в храмах освящают плоды нового урожая, называют спасами (так как они связаны со Спасителем – Иисусом Христом). Как рассказывал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, исторически церковные праздники дополнялись народными традициями – и в данном случае августовские праздники оказались связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели. Так, 14 августа Русская церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый спас: в это время в храмах освящают мед. Затем 19 августа – Преображение Господне или Яблочный спас, когда принято освящать яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда Церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии по традиции освящают орехи, а иногда и хлеб (потому праздник еще называют хлебным спасом). Как отмечал Первозванский, слова "освящать" и "посвящать" - однокоренные: современный обычай освящать в храмах урожай связан с дохристианской библейской традицией посвящать, то есть приносить в благодарность Богу, первые плоды нового урожая. Говоря о народных традициях, он рассказывал, что раньше в России продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше могли раздать бедным или на содержание духовенства, сейчас же появилась городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой.
https://ria.ru/20250812/subbota-1833322217.html
https://ria.ru/20250814/medovyy-1887389682.html
https://ria.ru/20250813/kalendar-1984676783.html
эдесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034827981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1c0bba16f61564752f41ccf1f09301f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эдесса, россия, иисус христос, максим первозванский, русская православная церковь
Религия, Эдесса, Россия, Иисус Христос, Максим Первозванский, Русская православная церковь
Священник рассказал, что кроме меда можно принести в храм на Медовый спас

Иеромонах Феодорит: на Медовый спас можно освятить в храме любые продукты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на город с Преподобенской колокольни в Суздале
Вид на город с Преподобенской колокольни в Суздале - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на город с Преподобенской колокольни в Суздале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. На Медовый спас вовсе не обязательно приносить в храм и освящать мед, в этот день главное – начало Успенского поста, вообще же освятить в храме можно любые продукты, в том числе в этот праздник, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. Исключение – праздник Преображения Господня, который приходиться на 19 августа, тогда в меню допускается рыба и морепродукты.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Когда родительская суббота в 2025 году? Все даты поминовения
12 августа, 13:27
Также на 14 августа приходится Медовый спас, или праздник Изнесения честных древ животворящего креста Господня. Он посвящен исторической традиции, бывшей в Византии, когда во время эпидемий, (поветрий) по улицам Константинополя устраивали крестные ходы с крестом, на котором был распят Иисус Христос. Сейчас в Русской церкви в этот день в середину храма торжественно выносит для поклонения крест. В народной традиции в этот день освящают собранный в этом году мед, а в южных регионах – мак.
"В этот праздник традиционно освящается мед, но с медом сам по себе он никак не связан. Просто так сложилось. Специально, непременно в этот праздник приносить в храм мед не нужно – только если хотите следовать народной традиции, как, например, в Яблочный спас освящают яблоки, в ореховый – орехи. Кстати, принести в храм и освятить можно любую еду – и не только в этот день. После ее забирают домой или жертвуют в храм, потом ее раздают священникам, работникам или нуждающимся", - сказал отец Феодорит.
Он отметил, что верующим стоит больше обратить внимание на то, что 14 августа начинается Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).
Продукция пчеловодства - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Медовый Спас в 2025 году: история и традиции праздника
Вчера, 20:52
"Этот пост был установлен очень давно. Исторически было два поста – к празднику Преображения Господня и Успения Богородицы, потом их объединили, но не все. Например, православные арабы разделяют эти посты. У нас же в середине поста, на праздник Преображения (19 августа), есть некоторые послабления – можно есть рыбу. В целом мы вкушаем постную еду, чтобы в дальнейшем с большей радостью встретить праздник, который еще называют Богородичной Пасхой – он посвящен ее переходу в жизнь вечную и вознесению на небо", – заключил собеседник агентства.
Череду августовских праздников, когда по традиции в храмах освящают плоды нового урожая, называют спасами (так как они связаны со Спасителем – Иисусом Христом). Как рассказывал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, исторически церковные праздники дополнялись народными традициями – и в данном случае августовские праздники оказались связаны с освящением урожая, хотя изначально к сельскому хозяйству отношения не имели.
Так, 14 августа Русская церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый спас: в это время в храмах освящают мед. Затем 19 августа – Преображение Господне или Яблочный спас, когда принято освящать яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда Церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии по традиции освящают орехи, а иногда и хлеб (потому праздник еще называют хлебным спасом).
Как отмечал Первозванский, слова "освящать" и "посвящать" - однокоренные: современный обычай освящать в храмах урожай связан с дохристианской библейской традицией посвящать, то есть приносить в благодарность Богу, первые плоды нового урожая. Говоря о народных традициях, он рассказывал, что раньше в России продукты приносили в храм, жертвовали Господу, а дальше могли раздать бедным или на содержание духовенства, сейчас же появилась городская традиция, когда продукты (например, купленные в магазине) освящают в храме для себя и забирают домой.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Православный календарь на каждый день: праздники и посты в 2025 году
13 августа, 16:37
 
РелигияЭдессаРоссияИисус ХристосМаксим ПервозванскийРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала