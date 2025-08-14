Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 14.08.2025 (обновлено: 13:26 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/sostoyanie-2035241203.html
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации - РИА Новости, 14.08.2025
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации
Двое пострадавших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:23:00+03:00
2025-08-14T13:26:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Двое пострадавших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В СУСК РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили."Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2. Пациенты находятся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи. Задействованы ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и другие специалисты. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250602/krasnojarsk-2020381392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации

Минздрав: 2 пострадавших при падении с ТЭЦ во Владивостоке в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Двое пострадавших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В СУСК РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили.
"Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2. Пациенты находятся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи. Задействованы ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и другие специалисты. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал собеседник.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Красноярске люлька придавила рабочего на стройке
2 июня, 09:17
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала