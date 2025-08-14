https://ria.ru/20250814/sostoyanie-2035241203.html
Пострадавшие при падении с ТЭЦ во Владивостоке находятся в реанимации
Двое пострадавших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. РИА Новости, 14.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Двое пострадавших при падении с высоты на Владивостокской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.Прокуратура ранее сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. В ведомстве РИА Новости уточнили, что, предварительно, есть погибшие. СУСК сообщил, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В СУСК РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили."Двое пострадавших в результате несчастного случая на производстве ТЭЦ-2 доставлены в реанимацию Владивостокской клинической больницы №2. Пациенты находятся в тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи. Задействованы ведущие реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, травматологи и другие специалисты. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал собеседник.
