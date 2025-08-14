https://ria.ru/20250814/sneki-2035203847.html

РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе российского национального павильона, который работает в Анталье, высокий потенциал показали три направления, в том числе - снеки, сообщает центр."В рамках серии B2B- и B2C-мероприятий были выявлены наиболее перспективные категории для экспорта. Формат мероприятий включал встречи с представителями торговых сетей, дистрибьюторами и конечными потребителями с дегустациями российской продукции. Несмотря на интерес к российской кондитерской, рыбной и молочной продукции, высокие таможенные пошлины в Турции сделали их поставки экономически невыгодными. Однако три направления показали высокий потенциал: снеки, соусы и безглютеновая продукция", - сказано в сообщении.По этим направлениям российскими экспортерами уже подписаны контракты с турецким импортером на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Продукция сейчас проходит стадию регистрации и подготовки к официальному ввозу в Турцию.Российский национальный павильон РЭЦ продолжает работу по расширению ассортимента, формированию устойчивых каналов сбыта и созданию эффективной инфраструктуры продвижения российской продукции на территории Турции.РЭЦ реализует программу российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 180 компаний и 3,3 тысячи уникальных товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.

