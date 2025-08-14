Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sneki-2035203847.html
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию - РИА Новости, 14.08.2025
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:43:00+03:00
2025-08-14T11:43:00+03:00
экономика
турция
россия
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе российского национального павильона, который работает в Анталье, высокий потенциал показали три направления, в том числе - снеки, сообщает центр."В рамках серии B2B- и B2C-мероприятий были выявлены наиболее перспективные категории для экспорта. Формат мероприятий включал встречи с представителями торговых сетей, дистрибьюторами и конечными потребителями с дегустациями российской продукции. Несмотря на интерес к российской кондитерской, рыбной и молочной продукции, высокие таможенные пошлины в Турции сделали их поставки экономически невыгодными. Однако три направления показали высокий потенциал: снеки, соусы и безглютеновая продукция", - сказано в сообщении.По этим направлениям российскими экспортерами уже подписаны контракты с турецким импортером на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Продукция сейчас проходит стадию регистрации и подготовки к официальному ввозу в Турцию.Российский национальный павильон РЭЦ продолжает работу по расширению ассортимента, формированию устойчивых каналов сбыта и созданию эффективной инфраструктуры продвижения российской продукции на территории Турции.РЭЦ реализует программу российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 180 компаний и 3,3 тысячи уникальных товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
https://ria.ru/20250812/kino-2034781678.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, экспорт
Экономика, Турция, Россия, Экспорт
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию

РЭЦ определил снеки как ключевое направление российского экспорта в Турцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе российского национального павильона, который работает в Анталье, высокий потенциал показали три направления, в том числе - снеки, сообщает центр.
"В рамках серии B2B- и B2C-мероприятий были выявлены наиболее перспективные категории для экспорта. Формат мероприятий включал встречи с представителями торговых сетей, дистрибьюторами и конечными потребителями с дегустациями российской продукции. Несмотря на интерес к российской кондитерской, рыбной и молочной продукции, высокие таможенные пошлины в Турции сделали их поставки экономически невыгодными. Однако три направления показали высокий потенциал: снеки, соусы и безглютеновая продукция", - сказано в сообщении.
По этим направлениям российскими экспортерами уже подписаны контракты с турецким импортером на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Продукция сейчас проходит стадию регистрации и подготовки к официальному ввозу в Турцию.
Российский национальный павильон РЭЦ продолжает работу по расширению ассортимента, формированию устойчивых каналов сбыта и созданию эффективной инфраструктуры продвижения российской продукции на территории Турции.
РЭЦ реализует программу российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 180 компаний и 3,3 тысячи уникальных товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
Российская продукция на летней ретроспективе советского кино в Анкаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Российские продукты стали центром внимания на кинопоказах в Турции
12 августа, 13:20
 
ЭкономикаТурцияРоссияЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала