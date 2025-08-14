https://ria.ru/20250814/sneki-2035203847.html
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию - РИА Новости, 14.08.2025
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:43:00+03:00
2025-08-14T11:43:00+03:00
2025-08-14T11:43:00+03:00
экономика
турция
россия
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе российского национального павильона, который работает в Анталье, высокий потенциал показали три направления, в том числе - снеки, сообщает центр."В рамках серии B2B- и B2C-мероприятий были выявлены наиболее перспективные категории для экспорта. Формат мероприятий включал встречи с представителями торговых сетей, дистрибьюторами и конечными потребителями с дегустациями российской продукции. Несмотря на интерес к российской кондитерской, рыбной и молочной продукции, высокие таможенные пошлины в Турции сделали их поставки экономически невыгодными. Однако три направления показали высокий потенциал: снеки, соусы и безглютеновая продукция", - сказано в сообщении.По этим направлениям российскими экспортерами уже подписаны контракты с турецким импортером на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Продукция сейчас проходит стадию регистрации и подготовки к официальному ввозу в Турцию.Российский национальный павильон РЭЦ продолжает работу по расширению ассортимента, формированию устойчивых каналов сбыта и созданию эффективной инфраструктуры продвижения российской продукции на территории Турции.РЭЦ реализует программу российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 180 компаний и 3,3 тысячи уникальных товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
https://ria.ru/20250812/kino-2034781678.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, экспорт
Экономика, Турция, Россия, Экспорт
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
РЭЦ определил снеки как ключевое направление российского экспорта в Турцию
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги работы по продвижению отечественной продукции в Турции за первое полугодие 2025 года на базе российского национального павильона, который работает в Анталье, высокий потенциал показали три направления, в том числе - снеки, сообщает центр.
"В рамках серии B2B- и B2C-мероприятий были выявлены наиболее перспективные категории для экспорта. Формат мероприятий включал встречи с представителями торговых сетей, дистрибьюторами и конечными потребителями с дегустациями российской продукции. Несмотря на интерес к российской кондитерской, рыбной и молочной продукции, высокие таможенные пошлины в Турции сделали их поставки экономически невыгодными. Однако три направления показали высокий потенциал: снеки, соусы и безглютеновая продукция", - сказано в сообщении.
По этим направлениям российскими экспортерами уже подписаны контракты с турецким импортером на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. Продукция сейчас проходит стадию регистрации и подготовки к официальному ввозу в Турцию.
Российский национальный павильон РЭЦ продолжает работу по расширению ассортимента, формированию устойчивых каналов сбыта и созданию эффективной инфраструктуры продвижения российской продукции на территории Турции.
РЭЦ реализует программу российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонов за рубежом. Уже более 180 компаний и 3,3 тысячи уникальных товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию в павильоне, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.