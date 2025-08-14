Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал о попытках Киева сорвать встречу Путина и Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 14.08.2025
Слуцкий рассказал о попытках Киева сорвать встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений Украины, которая предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Истерики (Владимира - ред.) Зеленского и лживые нарративы о том, что, мол, "Россия мира не хочет" - от бессилия. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений бандеровцев против мирных людей. Хунта в звериной агонии, предчувствуя свой неминуемый крах, предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу Трампа и Путина. Но пешка, даже возомнившая себя ферзем, не определяет ход партии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что европейские лидеры "камуфлируют трансатлантический раскол и прячут собственное унижение", и экстренные онлайн-встречи с Трампом, результат которых интерпретируется как определение "красных линий" для переговоров с президентом России на Аляске, скорее, "хорошая мина при плохой игре". "Первое: российский-американский саммит пройдет на территории США без усилий третьих стран-посредников. Едет внушительная по высокопрофессиональному составу делегация во главе с президентом РФ. Шах и мат европейским адептам изоляции Москвы. Второе: ни европейских политиков, ни Зеленского за главный стол переговоров на Аляске не пригласили. Их место оказалось даже не младших "партнеров". Но все мнения Трамп терпеливо выслушал. Вопрос: прислушался ли?", - добавил политик. По словам депутата, план самых отъявленных русофобов "вбить клин" в процесс урегулирования терпит провал, и потому "коалиция желающих" настраивает американского лидера на диалог с позиции силы. "Давить на Москву!", - эту мантру не устают повторять в Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине. Квинтэссенция агрессии и неготовности к миру! Но скрепленная русофобией евросолидарность уже дала трещины. Ждем итогов Аляски. Они имеют все шансы стать историческими", - подытожил Слуцкий. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. -0-
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений Украины, которая предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
"Истерики (Владимира - ред.) Зеленского и лживые нарративы о том, что, мол, "Россия мира не хочет" - от бессилия. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений бандеровцев против мирных людей. Хунта в звериной агонии, предчувствуя свой неминуемый крах, предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу Трампа и Путина. Но пешка, даже возомнившая себя ферзем, не определяет ход партии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что европейские лидеры "камуфлируют трансатлантический раскол и прячут собственное унижение", и экстренные онлайн-встречи с Трампом, результат которых интерпретируется как определение "красных линий" для переговоров с президентом России на Аляске, скорее, "хорошая мина при плохой игре".
"Первое: российский-американский саммит пройдет на территории США без усилий третьих стран-посредников. Едет внушительная по высокопрофессиональному составу делегация во главе с президентом РФ. Шах и мат европейским адептам изоляции Москвы. Второе: ни европейских политиков, ни Зеленского за главный стол переговоров на Аляске не пригласили. Их место оказалось даже не младших "партнеров". Но все мнения Трамп терпеливо выслушал. Вопрос: прислушался ли?", - добавил политик.
По словам депутата, план самых отъявленных русофобов "вбить клин" в процесс урегулирования терпит провал, и потому "коалиция желающих" настраивает американского лидера на диалог с позиции силы.
"Давить на Москву!", - эту мантру не устают повторять в Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине. Квинтэссенция агрессии и неготовности к миру! Но скрепленная русофобией евросолидарность уже дала трещины. Ждем итогов Аляски. Они имеют все шансы стать историческими", - подытожил Слуцкий.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. -0-
Специальная военная операция на Украине, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
