Слуцкий рассказал о попытках Киева сорвать встречу Путина и Трампа
Слуцкий назвал атаки ВСУ на российские города продолжением военных преступлений
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений Украины, которая предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
"Истерики (Владимира - ред.) Зеленского и лживые нарративы о том, что, мол, "Россия мира не хочет" - от бессилия. Массированные БПЛА-атаки ВСУ на российские города в преддверии саммита стали продолжением военных преступлений бандеровцев против мирных людей. Хунта в звериной агонии, предчувствуя свой неминуемый крах, предпринимает отчаянные попытки сорвать встречу Трампа и Путина. Но пешка, даже возомнившая себя ферзем, не определяет ход партии", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что европейские лидеры "камуфлируют трансатлантический раскол и прячут собственное унижение", и экстренные онлайн-встречи с Трампом, результат которых интерпретируется как определение "красных линий" для переговоров с президентом России на Аляске, скорее, "хорошая мина при плохой игре".
"Первое: российский-американский саммит пройдет на территории США без усилий третьих стран-посредников. Едет внушительная по высокопрофессиональному составу делегация во главе с президентом РФ. Шах и мат европейским адептам изоляции Москвы. Второе: ни европейских политиков, ни Зеленского за главный стол переговоров на Аляске не пригласили. Их место оказалось даже не младших "партнеров". Но все мнения Трамп терпеливо выслушал. Вопрос: прислушался ли?", - добавил политик.
По словам депутата, план самых отъявленных русофобов "вбить клин" в процесс урегулирования терпит провал, и потому "коалиция желающих" настраивает американского лидера на диалог с позиции силы.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. -0-