В Словакии назвали отказ от российского газа политически мотивированным - РИА Новости, 14.08.2025
05:13 14.08.2025
В Словакии назвали отказ от российского газа политически мотивированным
БРАТИСЛАВА, 14 авг - РИА Новости. Российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в Европейском союзе, остается единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от необходимости, решение Еврокомиссии отказаться от него является политически мотивированным и может поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. "Мы считаем российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в ЕС, единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от потребностей", - сказал он. По его мнению, план Европейской комиссии по отказу от российского газа является политическим решением и не подкреплен достаточным юридическим и финансовым анализом его последствий, которые могут негативно отразиться на конкурентоспособности предпринимательского сектора Европейского союза и поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов в некоторые регионы Европы. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
БРАТИСЛАВА, 14 авг - РИА Новости. Российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в Европейском союзе, остается единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от необходимости, решение Еврокомиссии отказаться от него является политически мотивированным и может поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов, такое мнение выразил РИА Новости глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"Мы считаем российский газ, исходя из текущего портфеля поставок в ЕС, единственным гибким источником, объем которого можно увеличивать и уменьшать в зависимости от потребностей", - сказал он.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Премьер Словакии пообещал сохранить цены на газ и тепло на прежнем уровне
3 августа, 15:16
По его мнению, план Европейской комиссии по отказу от российского газа является политическим решением и не подкреплен достаточным юридическим и финансовым анализом его последствий, которые могут негативно отразиться на конкурентоспособности предпринимательского сектора Европейского союза и поставить под угрозу безопасность поставок энергоресурсов в некоторые регионы Европы.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Словакия хочет получать газ по разумным ценам, заявил Фицо
12 июля, 14:47
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Словакия не должна платить за газ больше только ради Украины, заявил Фицо
24 июня, 16:06
 
