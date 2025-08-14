https://ria.ru/20250814/sljusar-2035251932.html

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025

Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:01:00+03:00

2025-08-14T14:01:00+03:00

2025-08-14T14:01:00+03:00

ростовская область

ростов-на-дону

юрий слюсарь

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201954_0:315:786:757_1920x0_80_0_0_694d7ad03a2b87fc71ee0b5a23d82389.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах. "Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь , происшествия