Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
2025-08-14T14:01:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах. "Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
