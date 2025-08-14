Рейтинг@Mail.ru
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sljusar-2035251932.html
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.08.2025
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:01:00+03:00
2025-08-14T14:01:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201954_0:315:786:757_1920x0_80_0_0_694d7ad03a2b87fc71ee0b5a23d82389.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах. "Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035201954_0:241:786:831_1920x0_80_0_0_bbad5d190c51f88df7288114219e63e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, юрий слюсарь , происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь , Происшествия
Двое детей пострадали при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Слюсарь рассказал о 2 детях, пострадавших при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону

Момент удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Момент удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Момент удара БПЛА по жилому дому в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди 13 пострадавших в Ростове-на-Дону человек - двое детей, семерым оказана первая медпомощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах.
"Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала