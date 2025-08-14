https://ria.ru/20250814/sledstvie-2035405370.html

Адвокат рассказал подробности убийства судьи в Камышине

Адвокат рассказал подробности убийства судьи в Камышине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Следствие на данном этапе не считает, что убийство федерального судьи в Камышине Волгоградской области связано с его должностью, так как в УК РФ для этого есть отдельная статья, но СК квалифицировал действия подозреваемого именно как убийство, рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов. Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в четверг вечером у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Предполагаемого убийцу задержали. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" частью 2 статьи 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), уточняло ведомство. "На данном этапе следствие квалифицирует действия подозреваемого как убийство, тогда как в Уголовном кодексе РФ есть отдельная статья, предусматривающая ответственность за посягательство на жизнь судьи, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности либо из мести за такую деятельность (295 УК РФ). Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий", - рассказал собеседник агентства.

