Следствие попросило заочно арестовать Акунина*

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Следствие попросило суд заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, но материал вернули заявителю, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы. "Тринадцатого августа 2025 года зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чхартишвили* Григория Шалвовича. Вынесено постановление о возврате материала", - указывается в карточке уголовного дела. РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы суда о причинах возврата материала. Ранее военный суд заочно назначил Акунину* 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности. В деле также фигурировала статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Именно по этой статье следствие в среду обратилось в Таганский суд Москвы с просьбой об аресте писателя. Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск.* признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Следствие попросило суд заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, но материал вернули заявителю, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.
"Тринадцатого августа 2025 года зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чхартишвили* Григория Шалвовича. Вынесено постановление о возврате материала", - указывается в карточке уголовного дела.
РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы суда о причинах возврата материала.
Ранее военный суд заочно назначил Акунину* 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности. В деле также фигурировала статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ
). Именно по этой статье следствие в среду обратилось в Таганский суд Москвы
с просьбой об аресте писателя.
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск.
* признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.