Следствие попросило заочно арестовать Акунина*

Следствие попросило заочно арестовать Акунина* - РИА Новости, 14.08.2025

Следствие попросило заочно арестовать Акунина*

Следствие попросило суд заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T11:29:00+03:00

2025-08-14T11:29:00+03:00

2025-08-14T11:29:00+03:00

происшествия

россия

москва

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Следствие попросило суд заочно арестовать писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, но материал вернули заявителю, сообщается в картотеке Таганского суда Москвы. "Тринадцатого августа 2025 года зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чхартишвили* Григория Шалвовича. Вынесено постановление о возврате материала", - указывается в карточке уголовного дела. РИА Новости не удалось получить комментарий пресс-службы суда о причинах возврата материала. Ранее военный суд заочно назначил Акунину* 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности. В деле также фигурировала статья об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Именно по этой статье следствие в среду обратилось в Таганский суд Москвы с просьбой об аресте писателя. Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск.* признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

россия

москва

2025

Новости

