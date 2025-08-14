https://ria.ru/20250814/sledstvie-2035143812.html

Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили

Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили - РИА Новости, 14.08.2025

Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T02:02:00+03:00

2025-08-14T02:02:00+03:00

2025-08-14T02:02:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768773_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4173d668eb6ab307a5f5b063b31f502d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, продолен до конца сентября, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался… последний раз продлен до 30 сентября 2025 года", - сказано в материалах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

https://ria.ru/20250725/arest-2031367057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия