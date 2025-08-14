https://ria.ru/20250814/sledstvie-2035143812.html
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили - РИА Новости, 14.08.2025
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T02:02:00+03:00
2025-08-14T02:02:00+03:00
2025-08-14T02:02:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768773_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4173d668eb6ab307a5f5b063b31f502d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, продолен до конца сентября, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался… последний раз продлен до 30 сентября 2025 года", - сказано в материалах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html
https://ria.ru/20250725/arest-2031367057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155276/87/1552768773_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5273b4e71f7bb26aa3378c74378486d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова продлили до конца сентября
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, продолен до конца сентября, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался… последний раз продлен до 30 сентября 2025 года", - сказано в материалах.
Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ
. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.