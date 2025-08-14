Рейтинг@Mail.ru
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили - РИА Новости, 14.08.2025
02:02 14.08.2025
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, продолен до конца сентября, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался… последний раз продлен до 30 сентября 2025 года", - сказано в материалах. Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения. Писатель объявлен в международный розыск. Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова* продлили

Срок следствия по уголовному делу писателя Быкова продлили до конца сентября

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПисатель Дмитрий Быков*
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Писатель Дмитрий Быков*. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу писателя Дмитрия Быкова* (признан в РФ иностранным агентом), которому вменяют распространение фейков об армии и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, продолен до конца сентября, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок следствия по уголовному делу неоднократно продлевался… последний раз продлен до 30 сентября 2025 года", - сказано в материалах.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Мунтяну* отказали в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента
4 августа, 04:20
Суд на прошлой неделе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.
Писатель объявлен в международный розыск.
Быков* был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Екатерина Шульман - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Шульман заочно арестовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
25 июля, 12:03
 
Россия
 
 
