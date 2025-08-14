https://ria.ru/20250814/sk-2035261839.html
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде - РИА Новости, 14.08.2025
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях", - сказала она. Петренко добавила, что 14 августа украинские военные направили БПЛА со взрывчаткой на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде. "В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека. Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализированы в больницы", - заключила она.
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
