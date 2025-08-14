Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sk-2035261839.html
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде - РИА Новости, 14.08.2025
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде
Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:33:00+03:00
2025-08-14T14:33:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
белгород
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях", - сказала она. Петренко добавила, что 14 августа украинские военные направили БПЛА со взрывчаткой на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде. "В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека. Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализированы в больницы", - заключила она.
https://ria.ru/20250814/gladkov-2035248264.html
ростов-на-дону
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, белгород, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Белгород, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде

СК возбудил дела о терактах в Ростове-на-Дону и Белгороде из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских боевиков на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях", - сказала она.
Петренко добавила, что 14 августа украинские военные направили БПЛА со взрывчаткой на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде.
"В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В Белгороде пострадали три человека. Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализированы в больницы", - заключила она.
Последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Гладков объяснил активизацию украинских атак в Белгороде
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуБелгородРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала