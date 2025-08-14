https://ria.ru/20250814/sizo-2035195589.html

Молдавская полиция перекрыла улицы перед СИЗО, где содержат Гуцул

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Полиция перекрыла улицы перед СИЗО № 13 в Кишиневе, где содержат главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку блока "Победа" Светлану Попан, передает корреспондент РИА Новости.Силовики ограничили проход к следственному изолятору даже для тех, кто работает в этом районе. Это произошло перед акцией протеста в поддержку Гуцул и Попан, тем не менее их сторонники намерены продолжить митинг. К зданию не пропустили также депутата от блока "Победа" Регину Апостолову."Мне не разрешили пройти к месту содержания задержанных, хотя я являюсь депутатом парламента. Я планировала встретиться с начальником тюрьмы", — сказала она.Парламентарий назвала действия полиции нарушением конституционного права на мирные собрания.В прошлый четверг парламент Гагаузии принял резолюцию, в которой осудил приговор, вынесенный судом. Также власти автономии договорились о проведении массовых мирных акций протеста.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

Обстановка у здания СИЗО, где содержатся глава Гагаузии и активистка блока "Победа" Полиция Кишинева заблокировала доступ к территории вокруг СИЗО, где содержится глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан, передает корреспондент РИА Новости. Здесь сторонники Гуцул и этого блока планировали провести акцию в поддержку политиков. "Мне не разрешили пройти к месту содержания задержанных, хотя я являюсь депутатом парламента. Я планировала встретиться с начальником тюрьмы", - сообщила депутат от блока "Победа" Регина Апостолова. Несмотря на обстоятельства, сторонники Гуцул намерены продолжить протестную акцию. 2025-08-14T11:03 true PT0M42S

