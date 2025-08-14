Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы"
14.08.2025
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы"
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы" - РИА Новости, 14.08.2025
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" отметил важность того, чтобы... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" отметил важность того, чтобы передовые достижения отвечали запросам бизнеса, быстро проходили путь до внедрения в практику, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что данный форум собрал в Москве известных учёных, инженеров, молодых изобретателей, предпринимателей, экспертов, студентов из десятков стран."В центре вашего внимания – развитие транспортных и сервисных систем новой эпохи, которые качественно меняют жизнь вокруг нас. Они могут работать абсолютно в любой среде – на земле, на воде и под водой, в небе и ближнем космосе", - говорится в послании.Российский лидер отметил, что на экспозиции, развёрнутой на площадке форума, можно увидеть автономные поезда, комбайны, летательные аппараты, роботизированные комплексы, познакомиться с вариантами их применения в агропромышленном секторе и энергетике, в строительстве, торговле и во многих других сферах экономики."Подчеркну, крайне важно, чтобы передовые достижения наших конструкторских, исследовательских команд в полной мере отвечали запросам бизнеса и от экспериментов и тестирования быстро проходили путь до широкого внедрения в практику", - добавил он.Президент выразил уверенность, что форум продемонстрирует высокий потенциал отечественной отрасли беспилотных систем, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы.
Путин обратился к участникам форума "Беспилотные системы"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" отметил важность того, чтобы передовые достижения отвечали запросам бизнеса, быстро проходили путь до внедрения в практику, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что данный форум собрал в Москве известных учёных, инженеров, молодых изобретателей, предпринимателей, экспертов, студентов из десятков стран.
"В центре вашего внимания – развитие транспортных и сервисных систем новой эпохи, которые качественно меняют жизнь вокруг нас. Они могут работать абсолютно в любой среде – на земле, на воде и под водой, в небе и ближнем космосе", - говорится в послании.
Российский лидер отметил, что на экспозиции, развёрнутой на площадке форума, можно увидеть автономные поезда, комбайны, летательные аппараты, роботизированные комплексы, познакомиться с вариантами их применения в агропромышленном секторе и энергетике, в строительстве, торговле и во многих других сферах экономики.
"Подчеркну, крайне важно, чтобы передовые достижения наших конструкторских, исследовательских команд в полной мере отвечали запросам бизнеса и от экспериментов и тестирования быстро проходили путь до широкого внедрения в практику", - добавил он.
Президент выразил уверенность, что форум продемонстрирует высокий потенциал отечественной отрасли беспилотных систем, позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы.
