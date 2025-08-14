https://ria.ru/20250814/siriya-2035242613.html

В Идлибе прогремела серия взрывов

В Идлибе прогремела серия взрывов - РИА Новости, 14.08.2025

В Идлибе прогремела серия взрывов

Взрывы на складах с боеприпасами произошли в пригороде Идлиба на севере Сирии, сообщает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 14.08.2025

БЕЙРУТ, 14 авг - РИА Новости. Взрывы на складах с боеприпасами произошли в пригороде Идлиба на севере Сирии, сообщает сирийский телеканал Syria TV. Ранее сирийская служба гражданской обороны сообщила, что в окрестностях Идлиба слышны сильные взрывы неизвестного происхождения. "В окрестностях города Идлиб произошли взрывы на складах с боеприпасами", - информирует телеканал. В конце июля в результате взрыва на складе боеприпасов в населенном пункте Маарет Мисрин в сирийской провинции Идлиб погибли шесть человек и более 100 получили ранения.

