Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/sheremet-2035286340.html
Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов
Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов - РИА Новости, 14.08.2025
Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал украинскую ракетную программу подлой игрой террористов. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T15:14:00+03:00
2025-08-14T15:14:00+03:00
россия
михаил шеремет
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал украинскую ракетную программу подлой игрой террористов. Ранее сообщалось, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение по предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Киевский режим продолжает вести подлую игру террористов, с одной стороны заявляя на весь мир о желании прекратить военный конфликт, а с другой – ведет разработку оружия для осуществления террористических атак вглубь России по мирной инфраструктуре городов и сел", - сказал Шеремет. По мнению депутата, создание баллистических ракет не обошлось без участия так называемых западных партнеров Украины. "Речь идет, прежде всего, об отдельных европейских странах, которые никак не могут смириться с ростом влияния и могущества России на международной арене. Уверен, что наши спецслужбы знают, откуда торчат уши", - добавил депутат.
https://ria.ru/20250814/sapsan-2035164162.html
https://ria.ru/20250814/obmen-2035258220.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил шеремет, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов

Депутат Шеремет назвал украинскую ракетную программу подлой игрой террористов

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал украинскую ракетную программу подлой игрой террористов.
Ранее сообщалось, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение по предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы.
Запись разговоров сотрудников украинского ВПК о проекте Сапсан - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия сорвала ракетную программу Украины
Вчера, 08:04
"Киевский режим продолжает вести подлую игру террористов, с одной стороны заявляя на весь мир о желании прекратить военный конфликт, а с другой – ведет разработку оружия для осуществления террористических атак вглубь России по мирной инфраструктуре городов и сел", - сказал Шеремет.
По мнению депутата, создание баллистических ракет не обошлось без участия так называемых западных партнеров Украины.
"Речь идет, прежде всего, об отдельных европейских странах, которые никак не могут смириться с ростом влияния и могущества России на международной арене. Уверен, что наши спецслужбы знают, откуда торчат уши", - добавил депутат.
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия и Украина провели обмен пленными
Вчера, 14:27
 
РоссияМихаил ШереметГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала