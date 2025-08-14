https://ria.ru/20250814/sheremet-2035286340.html

Депутат Госдумы назвал ракетную программу Украины подлой игрой террористов

2025-08-14T15:14:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал украинскую ракетную программу подлой игрой террористов. Ранее сообщалось, что совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение по предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы. "Киевский режим продолжает вести подлую игру террористов, с одной стороны заявляя на весь мир о желании прекратить военный конфликт, а с другой – ведет разработку оружия для осуществления террористических атак вглубь России по мирной инфраструктуре городов и сел", - сказал Шеремет. По мнению депутата, создание баллистических ракет не обошлось без участия так называемых западных партнеров Украины. "Речь идет, прежде всего, об отдельных европейских странах, которые никак не могут смириться с ростом влияния и могущества России на международной арене. Уверен, что наши спецслужбы знают, откуда торчат уши", - добавил депутат.

