Shaman рассказал о выступлении в КНДР
10:45 14.08.2025
Shaman рассказал о выступлении в КНДР
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг передавало, что Shaman прибыл в Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. "Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Ждем с нетерпением. (Будем исполнять - ред.) хорошие и правильные песни", - сказал он в эфире Первого канала.
Shaman выступит в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
Трогательный момент. Песня Встанем в Пхеньяне во время визита министра культуры Любимовой. Слезы у зрителей. Зал встал - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песня о бойцах из КНДР с куплетом на русском растрогала зрителей в Пхеньяне
2 июля, 23:07
 
Шоубиз
 
 
