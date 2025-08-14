https://ria.ru/20250814/shaman--2035189685.html

Shaman рассказал о выступлении в КНДР

Shaman рассказал о выступлении в КНДР - РИА Новости, 14.08.2025

Shaman рассказал о выступлении в КНДР

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи.

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выступит на концерте в Пхеньяне ко Дню освобождения Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи в четверг передавало, что Shaman прибыл в Пхеньян вместе с делегацией министерства культуры РФ, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Кореи. "Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Ждем с нетерпением. (Будем исполнять - ред.) хорошие и правильные песни", - сказал он в эфире Первого канала.

