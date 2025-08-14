Беспорядки в Сербии связаны с конфликтом на Украине, считает эксперт
Баягич: беспорядки в Сербии связаны с конфликтом на Украине и спецслужбами
Акция протеста в Сербии
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. Беспорядки в Сербии в ночь на четверг перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) связаны с ожиданием конца конфликта на Украине и попыткой перенести напряженность на Балканы иностранными спецслужбами, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости сербский военный аналитик из Нови-Сада Милован Баягич.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил в четверг, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах прошедшей ночью пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Основное требование протестующих – скорейшее назначение даты досрочных парламентских выборов.
"Несомненно вмешательство внешних факторов, иностранных спецслужб и влияние происходящего в мире на обстановку в Сербии, "эффект домино". Думаю, что с приближением конца конфликта на Украине постепенно хотят перенести конфликт на Балканы, как наиболее удобное место для этого в Европе… Иностранные спецслужбы продвигают свои интересы: немцы, французы, турки, вечно присутствующие американцы и британцы, не говоря уже о неприятельски настроенных государствах в окружении - Хорватии и Боснии и Герцеговине. Их люди внедрены и на одной, и на другой стороне – и власти, и оппозиции", - сказал Баягич.
По его словам с 5 октября 2000 года, когда был свергнут экс-президент Слободан Милошевич, иностранцы инфильтрировались в сербские спецслужбы и, несмотря на патриотически настроенных сотрудников, эти органы не настолько самостоятельны, насколько могут быть, поэтому "иностранные шпионы ходят и не скрываются, даже Нови-Сад стал "малой Касабланкой, не говоря уже о Белграде".
"На этом фоне легче предвидеть какие-либо события на Ближнем Востоке и Украине, чем то, когда будут в Сербии выборы, но думаю, что они будут. Предполагаю, что напряженность продержится еще месяц-полтора и после очередной эскалации насилия будет назначена дата парламентских выборов до Нового Года", - предположил эксперт по обороне и безопасности.
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
