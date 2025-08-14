Минюст Сербии назвал беспорядки в стране ударом по конституционному строю
Минюст Сербии назвал ночные беспорядки в стране ударом по конституционному строю
Столкновения в городе Нови-Сад, Сербия. 14 августа 2025
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. Минюст Сербии назвал беспорядки в ночь на четверг у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сообщил, что не менее шести полицейских и множество граждан Сербии пострадали при беспорядках у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде и других городах страны в ночь на четверг.
"Министерство юстиции Сербии решительно осуждает нападения на помещения СПП, на граждан и полицию со стороны организаторов протестов, как и любой вид политического и физического насилия. Такие действия - не только нападение на имущество или отдельных лиц, но и прямой удар по конституционному порядку, демократическим ценностям и правам каждого гражданина на свободную политическую деятельность", - говорится в заявлении министерства.
Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут ответственность согласно уголовному кодексу.
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности после беспорядков у офисов правящей Сербской прогрессивной партии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
