При беспорядках в Сербии пострадали 65 человек
При беспорядках в Сербии пострадали 65 человек - РИА Новости, 14.08.2025
При беспорядках в Сербии пострадали 65 человек
Число пострадавших граждан при протестах у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Сербии достигло 65 человек, заявил председатель СПП,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:27:00+03:00
2025-08-14T10:27:00+03:00
2025-08-14T10:52:00+03:00
сербия
сербская прогрессивная партия (спп)
милош вучевич
александр вучич
белград (город)
БЕЛГРАД, 14 авг - РИА Новости. Число пострадавших граждан при протестах у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Сербии достигло 65 человек, заявил председатель СПП, экс-премьер Милош Вучевич.Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг сообщил, что при беспорядках в Сербии у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде и других городах пострадали более 60 граждан и 16 полицейских. Ночью протестующие и сторонники правящей партии разошлись с места инцидентов."Попытаюсь не быть слишком субъективным и эмоциональным, надеюсь, что все пострадавшие чувствуют себя хорошо и что они поправятся. По информации, которую я получил от директора Клинического центра Воеводины доктора (Весны) Туркулов, пострадали 65 граждан и семь военнослужащих "Кобры" (военная полиция - ред.), много юношей и девушек", - заявил Вучевич агентству Танюг.Беспорядки также произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.Перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городах Врбас и Бачка-Паланка в ночь на среду прошли протесты, участники требовали досрочных выборов, произошли беспорядки. По данным МВД, травмы получили 16 полицейских и 52 гражданина.Глава правящей СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков у отделений партии на севере страны заявил, что ее сторонники больше не позволят участникам протестов нападать на офисы СПП и дадут отпор нападающим.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.Прокуратура по делам оргпреступности Сербии с участием полиции задержала 1 августа 12 человек по делу об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Среди них экс-министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович, сменивший его Горан Весич был в ночь перед задержаниями прооперирован и находится в больнице. Среди задержанных чиновники и представители фирм-подрядчиков, в том числе бывшая помощница экс-министра Весича Анита Димовски и бывший директор госпредприятия "Инфраструктура железных дорог" Небойша Шурлан. Всем подозреваемым вменяется нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде.Портал издания "Вечере новости" вслед за проправительственным изданием Informer назвал действия прокуратуры по делам оргпреступности и части управления полиции "попыткой госпереворота по приказу европейцев". Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич обвинила прокуратуру по делам оргпреступности в "гестаповских" методах допросов должностных лиц.Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и ещё 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
сербия
белград (город)
